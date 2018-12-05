من فوائد البابونج للبطن التخلُّص من المغص الذي يُصيب الأطفال

يحتوي البابونج على الزيوت الطيّارة والعديد من المكونات والمركّبات الكيميائية الفعّالة والمفيدة، كمركّبات الفلافونويدات، خاصّة مركّب أبينجين، ومركّبات الهيدرو كومارين، وأكسيدات البيسابولول، والماتريسين، والكاموميل.

ومن فوائد البابونج للبطن:

- علاجِ بعض مشاكل الجهاز الهضميّ والمعدة

- تُخفف من الغثيان، وآلآم البطن، والمغص المعوي

- زيادة استرخاء عضلات الجهاز الهضميّ ومنع تشنجاتها

- يُعالج الإسهال

- علاج انتفاخ وغازات البطن

- التخفيف من ألم القولون العصبي

- التخلُّص من المغص الذي يُصيب الأطفال الرضع الذين يبكون لأكثر من ثلاث ساعات، فهو يعتبر آمناً، ولا يُسبّب لهم أيّةَ حساسيّة إلاّ في بعض الحالات النادرة، حيثُ يُفضّل استعمالُه دافئاً وبكميّات قليلة.

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