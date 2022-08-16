البامية تعتبر من المحاصيل الصيفية التي تحتاج لموسم نمو طويل دافىء وتتميز باحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة لجسم الإنسان، وعند طهي البامية نجد حولها مادة لزجة وهذه المادة تكون مفيدة جداً لجسم الإنسان، ومن أهم فوائد البامية.

فوائد البامية

البامية مطهر قوي للقولون

تحتوي البامية على نسبة كبيرة من الالياف والمواد الغذائية والتي تساعد على هضم صحي وسلم، وتتميز البامية أيضاً كمادة مطهرة للقولون والأمعاء.

صحة الكلى

أثبتت الدراسات والابحاث التي أجريت في عام 2005 أن أكثر الناس الذين يلتزمون بتناول البامية بشكل دائم، وخصوصاً أن مرضى السكري هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى.

البامية تكافح مرض السكري

تحتوي البامية على العناصر الغذائية والألياف الطبيعية الموجودة في البامية، وتعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم لأنها تبطىء امتصاص السكر، لذلك تعتبر مفيدة ومهمة لمرضى السكري.

الحمل الصحي

تحتوي البامية على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يعتبر من المركبات الطبيعية والمهمة جداً للمرأة الحامل، لأنه العناصر الغذائية والفيتامينات الموجودة داخل البامية تعمل على حماية الجنين من الإصابة ببعض الأمراض مثل تشقق العمود الفقي وتساعد ايضاً على النمو والحفاظ على الخلايا الجديدة وبذلك تضمن نمو صحي وسليم للطفل.

البامية تساعد على تفتيح ونضارة البشرة

تعد البامية من أهم الفيتامينات لصحة الجلد بجانب المواد الغذائية الموجودة فيها كما أنها تساعد على إصلاح أنسجة الجسم التالفة، وتساعد أيضاً على نمو الأنسجة التي ترتبط مع الكولاجين.

البامية تساعد على منع الربو

لقد أثبتت الأبحاث والدراسات الطبية أن فيتامين سي الموجود في البامية يعمل على تقليل خطر الإصابة بالربو، كما أنها تمنع الإصابة بالكثير من أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال وكبار السن.

البامية تساعد على خسارة الوزن

تعد البامية من أهم الأنظمة الغذائية التي توفر سعرات حرارية أقل من السعرات الحرارية الموجودة في الأنظمة الغذائية التي تعطي إحساس الشعور بالشبع.

فوائد البامية للرجال

تحسن من تدفق الدم في الأعضاء التناسلية.

تمد الجسم بالطاقة وتدفعه إلى زيادة نبضات القلب

تنشيط الأعضاء التناسلية

فوائد البامية للصحة الجنسية أنها ضرورية لزيادة الرغبة الجنسية

تسهل من عملية الاثارة.

مليئة بالحديد، وحمض الفوليك، والزنك، وفيتامين ب

تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة الأعضاء التناسلية وحيويتها.

فوائد البامية للمفاصل

تقلل البامية من خطر التهابات المفاصل.

تعمل البامية على تسكين الاتهابات الناتجة عن التهابات المفاصل.

تقي البامية من هشاشة العظام.

تحتوي البامية على العديد من الفيتامينات والمعادن.

إزالة خشونة الركب والمفاصل.

زيادة كثافة العظام للمرأة الحامل والجنين

فوائد البامية للقولون

البامية تقي من أمراض القولون بسبب وجود الالياف والمواد المضادة للأكسدة.

يحمي خطر الإصابة من مرض السرطان.

يمنع الإمساك والغازات والانتفاخات

فوائد البامية للاطفال

مصدر جيد للكثير من الفيتامينات ، مثل فيتامين أ ، ج ومركبات النياسين وحمض الفوليك وفيتامين هـ

مصدر جيد للكالسيوم والزنك والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

فوائد البامية للشعر

ترطيب الشعر بشكل طبيعي.

البامية تحتوي على بالبوليفينول وهي مضادات الأكسدة.

البامية تحارب الجذور الحرة المسببة للتلف في شعرك وفروة رأسك.

البامية غنية بالفيتامينات A وB1 وB2 وB3 وB9 وE وK.

طريقة عمل البامية مع الأرز الأبيض

مقادير البامية مع الأرز الأبيض

مقادير تجهيز اللحمة

كيلو من اللحمة مع عظمها

حبّة بصل مقطّعة إلى شرائح

قرن فلفل حار مقطّع إلى أنصاف

قطعة من ورق الغار

7 حبّات من الهيل غير المطحون

نصف ملعقة حجم صغير من الفلفل الأسود

ملعقة كبيرة ملح

عودان من ال قرفة

حبّتان كبيرتان من الطّماطم مقطّعتان إلى أنصاف.

مقادير تجهيز البامية

زيت ذرة لقلي البامية

10 فصوص من الثّوم المهروس

كيلو واحد من البامية

3 حبّات طماطم من الحجم الكبير لعصرها

ملعقتان كبيرتان من ربّ البندورة

ملعقة صغيرة من ال بهار المشكّل

للتّزيين

كزبرة

مقادير الأرز مع الشعيريّة

كوب من الأرز

نصف كوب من الشعيريّة

كوب من الماء

ملح فلفل أسود "حسب الرغبة"

طريقة عمل البامية

أولاً قومي بوضع اللحمة بعد غسلها جيّداً بالماء في قدر.

ثمّ ضعي عليه الماء على نارٍ قويّة إلى أن يغلي الماء.

ثمّ أزيلي الرّغوة الظاهرة على السطح وتخلّصي منها.

ثم أضيفي إلى القدر الّذي يحوي على اللحمة المقادير التالية:

البصل، والفلفل، وورق الغار، والهيل، والفلفل الأسود، والملح، والقرفة، ثمّ اتركيه على نارٍ متوسّطة كي ينضج اللحم تماماً.

ثم قومي بقلي البامية في داخل المقلاة الّتي تحوي على الزّيت إلى أن يصبح لونها مائلاً إلى الذهبيّ.

ثمّ قومي بإخراج اللحمة من القدر واتركيها جانباً.

وأخيراً قومي مرقة اللحمة داخل المصفاة مع الضّغط قليلاً على مقادير المرق لإضافة النّكهة اللذيذة عليها ودعيها جانباً، وصحتين وعافية.

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