فوائد البامية لا تعد ولا تحصى ... تعرفي على أهمها

تعتبر البامية من المواد المنخفضة السعرات الحرارية

تعتبر البامية من أكثر الخضروات شعبية، و شهره في البلدان العربية، و ذلك ليس بسب سهولة أعدادها، أو مذاقها المميز فحسب، و أنما لشهرتها الواسعة بكونها غذاء الملكات، بحيث كانت معظم ملكات العالم تتناول البامية، فالمادة الموجودة في البامية مفيدة جدا في تهدئة الأعصاب، و من أهم الفوائد الإضافية للبامية:

1- جيدة للقلب:

تعتبر البامية من المواد المنخفضة السعرات الحرارية، واحتوائها على نسب عالية من البروتينات، و قد أثبتت العديد من الدراسات، أن حمية منتظمة من البامية جيدة للقلب، بالإضافة إلى مساعدتها في زيادة مستويات ضغط الدم.

2- البقاء بعيداً عن مرض السكري:

أثبتت العديد من الأبحاث أن ألياف البامية تساعد في استقرار مستوى السكر في الدم، بحيث تتحكم مكونات البامية بمعدل امتصاص السكر من الدم عن طريق الكبد، و بهذا تساعد في إبقاء السكر بعيدا، فضلا عن إبقاء الأمور طبيعية لمرضى السكري.

3- السيطرة على ألامساك:

يساعد المحتوى الليفي في البامية، في تسهيل الهضم، و تعزيز حركة الأمعاء، بالإضافة إلى امتصاص الماء، و منع ألامساك ، و التهابات الأمعاء الأخرى، و تغذي البامية البكتيريا الجيدة في الجسم.

4- توفر وفرة من الفيتامينات:

تحتوى البامية على فيتامين (أ)، و فيتامين (ج)، بحيث يساعد فيتامين(أ) في الحفاظ على الجلد ، و تجنب الأمراض الجلدية، و يساعد فيتامين (ج) في تحسن الحصانة، كما انه يحتوى على فيتامين (ب) بوفرة.

5- يعتني بالجلد:

تساعد البامية في الحفاظ على البشرة الناعمة و متوهجه.

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