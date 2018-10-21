الشتاء على الأبواب وموسم البرتقال سيبدأ، ما هي أهم فوائده؟

البرتقال تعمل على محاربة العدوى والبرد والإنفلونزا

تحتوي ثمرة البرتقال على قيمة غذائيّة عالية من المعادن والفيتامينات وأنّ تناول حبة واحدو يومياً تحافظ على صحة وسلامة الجسم، وتقي من الإصابة بأمراض متعددة.

ومن أهم فوائده:

- محاربة العدوى والبرد والإنفلونزا

- يحافظ على صحة البشرة ويقيها من آثار الشيخوخة المبكرة كالتجاعيد

- يحسن صحة العظام لاحتوائه على فيتامين (ج) وفيتامين (أ) والكالسيوم

- يقوي جهاز المناعة في الجسم

- يعمل على تقليل مستوى الكولسترول

- يساعد على التئام الجروح

- يحافظ على صحة الفم ونظافته ويقيه من الالتهابات وأمراض اللثة

- تقوية عضلة القلب وتنظيم عمل الدورة الدمويّة.

-الحفاظ على صحّة الخلايا والأنسجة المكوّنة للجلد بسبب مضادّات الأكسدة الموجودة فيه.

- حماية القلب من الإصابة بالجلطات المفاجئة.

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