فوائد وأضرار قلي البيض بزيت الزيتون

البيض من الأطباق السريعة التي نتناولها بشكل يومي أو شبه يومي على الفطور والعشاء، والأطعمة الأساسيّة لتغذية الإنسان، ويعد بيض الدجاج هو أكثر أنواع البيض استهلاكاً حول العالم، حيث إنّه يدخل في تحضير العديد من الأطباق وخاصة الحلويات، بالإضافة إلى إعداده بشكل أساسي في وجبة الإفطار، إما مسلوقاً وإما مقلياً بالزيت النباتي أو الزبدة.

لكن يحتوي البيض المقلي بزيت الزيتون على العديد من الفوائد لجسم، ومن أهم فوائده:

1- يمنع الإصابة بالأنيميا والسكري، فالبيض غني بفيتامين B12 والحديد، اللذان يحفزان إنتاج كريات الدم الحمراء، أما زيت الزيتون فيحافظ على معدلات السكر طبيعية في الدم.

2- يحمي من الإصابة بمرض السرطان، خصوصاً سرطان الثدي والبروستات والجهاز الهضمي، وذلك لأن البيض غني بالأوميغا 6 والزنك، وزيت الزيتون يحتوي على الأحماض غير الدهنية وحمض الأوليك.

3- يحسن صحة الشعر والأظافر، كونه غني بالفيتامينات خصوصاً فيتامين A، E والكثير من البروتينات ومضادات الأكسدة، وبالتالي فإنه يبني الخلايا التالفة، ويزيد من طول الشعر وقوّة الأظافر.

4- ينشط الجسم، فالبيض غني بفيتامين B، وبالبانتوثينك، واللذان ينشطان الجسم ويقاومان التعب والكسل، ويحفز إنتاج الطاقة الناتجة من حرق الكربوهيدرات والدهون في الجسم.

5- يقلل من فرص الإصابة بالزهايمر أو الخرف، والأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

6- يحافظ على صحة العظام، الزيتون يساعد على رفع نسبة الأستيوكالسين، وهو المسؤول عن صحة العظام في الجسم، إضافة إلى وجود نسبة كافية من الكالسيوم.

7- يقلل من نسبة الكولسترول، يضم البيض 594 مليلغراماً تقريباً من الأحماض الدهنيّة المفيدة للجسم، بالإضافة إلى البروتينات، كما يحتوي زيت الزيتون على كميّة من الدهون غير المشبعة، وفيتامين E، بالإضافة إلى الكاروتين والكلوروفيل، حيث إنّ هذه المواد تساعد على التقليل من نسبة الدهون الضارة والكولسترول في الجسم، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبيّة والسكتات الدماغيّة، ومن الجدير بالذكر أنّ صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكولسترول، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب استشارة الطبيب قبل تناول الصفار.

8- يخفف الوزن، فالبيض يحتوي على كميّة عالية من السيلينيوم الذي يحفز العمليّة الأيضيّة، وعمليّة التمثيل الغذائي في الجسم، ويذكر أنّ زيت الزيتون يشعر الجسم بالشبع، ويقلل الرغبة في تناول المزيد من الطعام خلال اليوم.

أما بالنسبة لأضرار قلي البيض بزيت الزيتون:

- الزيوت النباتية تتعرض للأكسدة، وتتسارع هذه العملية عندما تتعرض للحرارة.

- نسبة الضرر المحتملة ن القلي بزيت الزيتون تعتمد على جودة الزيت، ودرجة الحرارة التي يتعرض لها.

- عند قلي البيض بزيت الزيتون يطلق مواد كيميائية سامة عند تسخينه، خاصة الألدهايدات (Aldehydes)، وهي مواد ربطها بعض الباحثون بأمراض خطيرة مثل السكري والسرطان.

- يعتبر زيت الزيتون أقل الزيوت النباتية في كمية الألدهايدات التي يتم إطلاقها إذا ما قورن بباقي الزيوت النباتية المتوافرة.

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