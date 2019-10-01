تتكون البطاطس بشكل عام من 80% ماء، ومع ذلك فإنّ الكربوهيدرات تشكل المُكوّن الرئيسي فيها، وبالإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على كميات معتدلة من البروتين والألياف، ولكنها لا تحتوي على الدهون، ويحتوي كل 100 غرام من البطاطس المسلوقة سواء كان مقشرة أم لا على 87 سعرة حرارية.

ومن فوائد البطاطس المسلوقة:

1- احتواء البطاطا على إنزيم يُسمّى مثبط البروتين وهو المسؤول عن شعور الشخص بالشبع والامتلاء عند تناولها.

2- إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات كفيتامين جـ الذي يُعزّز جهاز المناعة، وفيتامين ب6 الذي يساعد في إنتاج البروتين في الجسم.

3- غنية بالكالسيوم المهم لبناء الأسنان.

4- غنية بحمض الفوليك، الذي يحتاجه الجنين للنمو في رحم أمه.

5- مصدر غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

6- مصدر جيد لمضادات الأكسدة والتي تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وغيرها.

7- تحتوي على النشا المقاوم، الذي يقلل بدوره من مقاومة الجسم للإنسولين، مما يحسن نسبة السكر في الدم.

8- تخفيف الالتهاب في القولون، وخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

9- خيار غذائي ممتاز لمن يعانون من الاضطرابات الهضمية أو حساسية القمح، كونها خالية من الجلوتين.

10- أكثر الأغذية التي تزيد الشعور بالشبع لاحتوائها على الألياف غير القابلة للذوبان، كما أنّها تزيد من هرمون الشبع

11- سهلة الإضافة إلى النظام الغذائي من خلال استخدام وصفات متعددة تدخل بها.

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