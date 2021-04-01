فوائد البطيخ للرجال متعددة، البطيخ من الفواكه الصيفية اللذيذة والمفيدة أيضًا، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.

فوائد البطيخ في تقوية الدورة الدموية وتعزيزها يجعل دوره لا يقتصر فقط على صحة القلب، فهو قد يكون بمثابة منشط جنسي، إن غنى البطيخ بالستيرولين يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، وبالتالي زيادة تدفق الدم للأطراف، وخاصةً القضيب مما يساعد على زيادة قوة الانتصاب لدى الرجال.

فوائد البطيخ للرجال

البطيخ لعلاج الضعف الجنسي وعلاج ضعف الانتصاب

من البطيخ في تقوية الدورة الدموية وتعزيزها يجعل دوره لا يقتصر فقط على صحة القلب، فهو قد يكون بمثابة منشط جنسي، وإن غنى البطيخ بالستيرولين يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، وبالتالي زيادة تدفق الدم للأطراف، وخاصةً القضيب مما يساعد على زيادة قوة الانتصاب لدى الرجال.

البطيخ للمساهمة في مقاومة مرض السرطان

احتواء البطيخ على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصةً سرطان البروستاتا، والثدي، والرحم، وسرطان القولون والمستقيم.

البطيخ للمساهمة في علاج ألم المفاصل

من فوائد البطيخ تقليل ألم العضلات وعلاجه، وخفض معدل نبض القلب للرياضيين، وخاصةً بعد النشاط الرياضي، وذلك لاحتوائه على:

فيتامين ب6 والذي يساعد الجسم على تجديد الطاقة واستعادة النشاط.

مادة الستيرولين المهمة جدًا في تحسين الدورة الدموية واسترخاء الأوعية الدموية.

البطيخ يعمل على دعم وظائف الكلى

فوائد صحية للبطيخ أحدها دعم وظائف الكلى، حيث يعمل البطيخ على إدرار البول، وتفتيت الحصى، وخاصةً حصى الكلى، لذلك يساعد كثيرًا في علاج أمراض الكلى والتهاباتها.

احتواء البطيخ على البوتاسيوم يساعد في تقليل تركيز حمض اليوريك (Uric acid) في الدم وإزالة الأملاح أيضًا.

البطيخ لتعزيز صحة القلب والشرايين

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء ومعدن البوتاسيوم والحمض الأميني الستيرولين (Citrulline)، والذي يلعب دورًا كبيرًا في خفض ضغط الدم ومساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

البطيخ لدعم عمل الجهاز الهضمي

فوائد صحية للبطيخ أبرزها دعم عمل الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائه على ألياف قابلة للذوبان،نسبة مياه عالية، وذلك جعله يساعد على تسهيل حركة الأمعاء، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من الإمساك، والمساهمة في حماية القولون من السرطانات.

البطيخ لتقوية المناعة

البطيخ يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة القوية، مثل: الكاروتين، والليكوبين، وفيتامين ج (Vitamin C) مما جعل له دور فعال في تقوية المناعة، ومحاربة العديد من الأمراض، ومواجهة الالتهابات، وخاصةً التهابات المفاصل.