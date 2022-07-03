فوائد البقدونس للكلى والمسالك البولية مع المحاذير

تعتبر التهابات المسالك البولية من أكثر أنواع الالتهابات انتشاراً، والتي بمجرد حدوثها يبحث الشخص عن وصفات طبيعية سريعة لتقليل أعراضها المتمثلة في الألم والحرقان إلخ، ويأتي على رأس القائمة البقدونس، خاصة أن فوائد البقدونس للكلى والمسالك البولية معروفة منذ قديم الأزل، ولكن هل هناك دليل علمي على ذلك، أم أن ذلك مجرد خرافات ووصفات تتناقلها الأجيال دون أي وجود أساس علمي؟ هذا ما سيتم توضيحه فيما هو قادم؛ تابعنا للنهاية.

فوائد البقدونس للكلى والمسالك البولية

هل البقدونس يعالج التهاب المثانة؟ وهل هو قادر على علاج التهابات الكلى والمسالك البولية بشكل كامل أم يتم استخدامه في التخفيف من الأعراض فحسب؟، أسئلة تراود الكثيرين، هنا أكد الأطباء والأبحاث العلمية على الدور الكبير الذي يلعبه البقدونس للكلى والمسالك والحفاظ عليهم في حالة جيدة؛ لذلك يتم الاستفادة من فوائد البقدونس عبر استخدامه كأحد أهم الوصفات الطبيعية للحفاظ على صحة الجهاز البولي ومنع تكون حصى الكلى، وذلك يرجع إلى عدة خصائص يتمتع بها البقدونس وهي:

يمتاز البقدونس بغناه بمضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة؛ لذلك يقلل كثيراً من تكون حصى الكلى.

يتم استخدامه كمدر للبول؛ بفضل احتوائه على بعض المركبات الهامة، أبرزها الفلافونويد، الكاروتينات، الكومارين، التوكوفيرول.

وجد الباحثون أن للبقدونس خصائص فعالة ضد الالتهابات الخاصة بالجهاز البولي، منها التحكم في الرقم الهيدروجيني للبول.

بفضل احتواء البقدونس على نسبة عالية من النترات التي تعمل على توسعة الأوعية الدموية؛ وجد أن له دور فعال في تحسين تدفق الدم في كافة أجهزة الجسم ومنها الجهاز البولي.

كما يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا؛ لذلك نجد أنه من أبرز فوائد البقدونس للمسالك البولية والكلى هي الوقاية من الالتهابات وتكون الحصوات.

للمسالك البولية والكلى هي الوقاية من الالتهابات وتكون الحصوات. يعمل ماء البقدونس المغلي على الحد من إفراز الكالسيوم والبروتين في البول، وبالتالي الوقاية من الالتهابات.

فاعلية البقدونس في علاج التهابات الجهاز البولي

التهابات المسالك البولية هي حالة مرضية شائعة وخاصة عند السيدات، وتبدأ بإصابة القسم البولي السفلي وقد تصل إلى الكلى، ويعتبر تناول المياه بكميات كبيرة من أهم خطوات الوقاية منها، إلا أنه عند حدوثها يصاحبها بعض الأعراض الشائعة، أبرزها آلام في الحوض، تعكر لون البول، الحاجة القوية والمفاجئة لعملية التبول مع الشعور بحرقان وكثرة التبول مع كميات قليلة، وهنا يأتي الحديث عن فوائد زيت البقدونس ومدى قدرة تلك العشبة على علاج تلك المشكلة، ووقد وجد الآتي:

البقدونس في حد ذاته لا يمكن الاعتماد عليه بشكل منفرد في علاج أي مشكلة من مشكلات المسالك البولية؛ لكونه بالنهاية مكملاً غذائياً يحتوي على مغذيات بنسبة أقل عما تقدمه الأدوية.

تكمن فوائد البقدونس للمسالك البولية والكلى في المساعدة في تقليل فرص الإصابة بالأمراض وليس علاجها.

على الجانب الآخر، وبما أن البقدونس يعتبر أحد مدرات البول؛ يمكنه المساعدة وتحت اشراف الطبيب، في طرد البكتيريا المسببة لالتهابات المسالك البولية بالتوازي مع الأدوية الطبية.

ونؤكد على ضرورة استشارة الطبيب قبل تناوله؛ لاحتوائه على بعض العناصر التي قد تسبب آثاراً جانبية لبعض المرضى، خاصة عند تناوله بجرعات عالية.

وصفة استخدام البقدونس للكلى والمسالك

هناك الكثير من وصفات البقدونس للكلى والمسالك والتي يتداولها الكثير من الأشخاص، وهي بالفعل آتت ثمارها مع حالات معينة؛ لذلك يفضل دائماً استشارة الطبيب المعالج قبل تناولها، وعن أبرز تلك الوصفات الآتي:

الوصفة الأولى، هي شاي البقدونس لتهدئة حرقة البول حيث يتم إضافة له الثوم، مع مستخلص التوت البري، وتساعد تلك الوصفة بشكل كبير في منع تكرار عدوى المسالك البولية المزمنة.

حيث يتم إضافة له الثوم، مع مستخلص التوت البري، وتساعد تلك الوصفة بشكل كبير في منع تكرار عدوى المسالك البولية المزمنة. الوصفة الثانية، ويتم من خلالها الحصول على منقوع البقدونس، وذلك بغلي المياه من 6 إلى 10 دقائق، ثم إضافة كمية من البقدونس الطازج ثم نقعه لعدة دقائق، ومن ثم انتشاله وشرب المنقوع مع التأكد أنه لا يزال ساخناً.

محاذير استعمال البقدونس للكلى والمسالك

بالرغم من تعدد فوائد البقدونس للمسالك البولية والكلى والوقاية من الالتهابات المختلفة، إلا أنه مثله كمثل أي شئ آخر في الحياة، عندما يزيد عن حده ينقلب ضده، وهذا بالفعل الذي يحدث عند تناول البقدونس أو زيته العطري بجرعات عالية (أكثر من 100 جرام يومياً) قد يؤدي إلى بعض المشاكل؛ لذلك هناك بعض المحاذير المتعلقة بتناوله، وأبرزها الآتي:

قد يؤدي إلى انخفاض مستوى ضغط الدم.

يزيد من احتمالية تخثر الدم؛ لذلك لا يتناسب مع المرضى الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر.

يحفز من انقباضات الرحم؛ لذلك لا يستحب تناوله للحامل.

قد يسبب الدوار والصداع النصفي.

لا يتناسب مع مرضى قصور القلب والكلى والتهابات الكبد.

نصائح للحفاظ على صحة الكلى والمسالك

الجهاز البولي يعتبر من أهم أجهزة الجسم، التي تساعد في طرد الفضلات خارج الجسم وإنتاج الهرمونات الضرورية لوظائف الجسم المختلفة، واعتلال هذا الجهاز يؤثر بالسلب على أداء وصحة الجسم عموماً، ولأن الوقاية خير من العلاج؛ سنقدم لك فيما هو آتِِ بعض النصائح العامة للحفاظ على صحة المسالك البولية، وهي كالتالي:

شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل، حيث يساعد الماء في التخلص من الصوديوم والسموم من الكلى.

التقليل بقدر الإمكان من استهلاك نسبة الملح في الطعام.

الحفاظ على الوزن الصحي واتباع نظام غذائي مفيد؛ لأن مرضى السمنة من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض الكلى.

ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي عشبي؛ لأن بعضها قد يكون ضاراً على الجهاز البولي.

عدم المبالغة في تناول المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات؛ لكونها من الممكن على المدى البعيد أن تتسبب في إتلاف الكلى.

أسئلة حول البقدونس للكلى والمسالك

هناك العديد من الأسئلة التي يتم ترديدها بقوة بين العديد من الأشخاص، والتي تتمحور حول فوائد البقدونس للمسالك البولية والكلى وقد حاولنا هنا جمع أكثر الأسئلة شيوعاً، مع إجابات شافية لها، وقد كانت كالآتي:

هل البقدونس يعالج التهابات المهبل؟

نعم بكل تأكيد؛ بفضل غناه بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة والحديد وحمض الفوليك، وتلك العناصر تعمل على تخفيف الالتهابات ومنها التهابات المهبل.

هل البقدونس يعالج التهاب البروستاتا؟

نعم، يعمل البقدونس على حل مشاكل البروستاتا؛ لكونه يحتوي على مادة أبيجنين، وهي إحدى مركبات الفلافونويدات، الفعالة في الوقاية من التهاب وسرطان البروستاتا.

هل شرب البقدونس ينظف الرحم؟

نعم، بفضل خواص البقدونس المحفزة لتدفق الدم، فهو من أهم المواد الغذائية التي تعمل على تنظيف الرحم بالكامل والتخلص من الإفرازات المتراكمة والدم العالق به.

هل البقدونس يفيد الكلى؟

بالطبع نعم، ولكن عند تناوله بكميات معقولة وتحت إشراف الطبيب، فهو يعمل على تنقية الكلى من السموم والوقاية من الحصوات.

هل البقدونس مفيد لصديد البول؟

نعم، من الممكن أن يستخدم منقوع البقدونس كعلاج تكميلي للعلاج الدوائي في حالات صديد البول، وذلك باستخدامه كبديل للماء لمدة يوم واحد، وذلك بتناوله كل 3 ساعات، ولكن نؤكد على ضرورة تناول هذا المنقوع في نفس يوم تحضيره؛ حتى لا يفقد خصائصه العلاجية.

هل يعالج البقدونس احتباس البول؟

بالتأكيد، يمكن استخدام مغلي البقدونس في تقليل احتباس الماء والسوائل في الجسم؛ بفضل خصائصه المدرة للبول.

وأخيراً، بعدما تعرفنا على أهم فوائد البقدونس للكلى والمسالك البولية نؤكد على أن استخدام تلك النبتة يأتي كعلاج تكميلي، ولا بديل عن الذهاب للطبيب وعلاج تلك الالتهابات في بدايتها؛ حتى لا تتفاقم الحالة.