لماذا نرتاح بعد البكاء؟ إليكم الجواب

صحيفة “جابان تايمز” تكلمت عن يوشيدا البالغ من العمر 43 عاماً، قوله إن “البكاء هو أكثر فعالية من الضحك أو النوم في الحد من التوتر”.

ويقول يوشيدا أن الاستماع إلى الموسيقى، ومشاهدة الأفلام الحزينة وقراءة الكتب التي تجلب الدموع يمكن أن تقدم فوائد كبيرة لصحتك العقلية من خلال تحفيز نشاط العصب السمبثاوي، والذي يؤدي إلى إبطاء معدل ضربات القلب، مما يساعد في تهدئة العقل.

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ويضيف:”إذا كنت تبكي مرة في الأسبوع، يمكنك أن تعيش حياة خالية من التوتر”.