منها علاج للتوتر.. 8 فـوائـد مدهشة للبكاء على صحتـك!

يمنحك البكاء القوةَ للتغلب على تحديات الحياة.

نلجأ عادة للبكاء للتنفيس عن مشاعر الحزن والاستياء، وفي بعض الأحيان تنهمر دموعنا تعبيراً عن الفرح.

ومهما كان السبب، يعتقد الخبراء، أن للبكاء فوائد كبيرة للبكاء على الصحة، وفيما يلي أهمها، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- التخلص من السموم

يطرح الجسم المواد الضارة مع الدموع.

2- علاج التوتر

يحيّد عمل الهرمون المسؤول عن الإجهاد.

البكاء له فوائده العظيمة، تعرف على أبرزها!

3- تحسين المزاج

يطلق الهرمون المسؤول عن المشاعر الإيجابية.

4- تحسين البصر

تحمل الدموع معها جميع الشوائب.

5- ترطيب الأنف

تنتقل الدموع عبر القنوات الأنفية.

6- تعزيز جهاز المناعة

يقتل البكتيريا المسببة للأمراض في العين.

7- مواجهة الازمات

يمنحك القوة للتغلب على تحديات الحياة.

8- تحسين التواصل

يساعد في التعبير عن المشاعر للآخرين.