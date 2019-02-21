من فوائد البنجر يحسّنُ عمليّة الهضم لدى الطفل

يعدّ البنجر أو الشمندر مصدر غذائي وكعلاج للعديد من الأمراض منها ارتفاع ضغط الدم والأنيما حيث يزيد معدل الهيموجلوبين في الدم بصورة سريعة جداً؛ بسبب احتوائه على العديد من العناصر الأساسية مثل الكالسيوم، والمغنسيوم، والحديد، ومضادّات الأكسدة، والألياف، والبروتين.

ويعتبر من الأطعمة المهمة جداً والمفيدة بالتحديد للأطفال الرضع الذي يحتاجون إلى عناية كبيرة بنوعية الأطعمة التي يأكلونها منذ عمر الستة أشهر،وفي هذا المقال سنقدم لكم اهم فوائد البنجر للأطفال:

1- يمدّ جسم الطفل بالمعادن اللازمة لنموّه بشكل صحيّ وسليم مثل: الكالسيوم، والحديد، وفيتامينات A، B، C، E، حيث يؤدّي نقص مثل هذه الفيتامينات عند الأطفال إلى إصابتهم بأمراضَ مختلفة مثل الكساح، ولين العظام، والإسهال، والتقرّحات الفمويّة.

2- ينظف جسم الطفل ويطهره، فعصير البنجر عندما يقترن مع الجزر أو الخيار، يطهر جسم طفلك من الداخل، كما أنّه ينظف الأجهزة المهمة مثل الكلى.

3- من فوائد البنجر يحسّنُ عمليّة الهضم لدى الطفل، ويمنع الإمساك ويحسن كفاءة الجهاز الهضمي.

4- يحسّن صحّة الكبد، حيث تؤثّر أمراض الكبد مثل التهاب الكبد أو اليرقان في شهيّة الطفل، ممّا يسبب انخفاض الوزن عند الطفل.

5- يمنع الإصابة بنقص عنصر الحديد لدى الطفل، فالبنجر يحتوي على الحديد مما يزيد إنتاج خلايا الدم بأعداد كبيرة ويزود الخلايا بالأكسجين بشكل سليم، ويحسن تطور نموّ الدماغ ووينمي المفاهيم الإدركية للطفل بشكل سليم ودون خوف.

6- من فوائد البنجر يحمي من فقر الدم فكمية عالية من الحديد تنتج عدداً كبيراً من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم فتساعد على تطوير خلايا الدماغ في الأشهر الأولى من عمر الطفل.

7- يمنح الطفل الشعور بالشبع سريعاً، ويجعله ينام لساعات أطول.

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