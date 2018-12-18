فوائد الشمندر للبشرة وأهم مصادره

الشمندر هو أحد الخضروات التي يشيع استخدامها في السلطات والمخللات

يتميّز الشمندر بلونه الأحمر الداكن وطعمه الفريد من نوعه، وهو معروف بقُدرته على إعطاء الطَّاقة للجسم، وعلى تنشيط الدَّورة الدَّمويّة، وعلى الرّغم من أنَّ اللَّون الأحمر للشمندر هو اللَّون الشائع، إلَّا أنَّهُ متوفّرٌ أيضاً باللَّون الأبيض، والأصفر، ويُوصف أنَّ له مذاقاً حلواً، ويحتوي على معادن مثل معدن البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، وكذلك على الفيتامينات كفيتامين C ،B6 ،A، وحمض الفوليك، ويحتوي كذلك على البروتينات، والكربوهيدرات، ومُضادات الأكسدة، والألياف الذائبة.

الشمندر هو أحد الخضروات التي يشيع استخدامها في السلطات أو لعمل المخللات، إلا أن تناوله بطرق أخرى من شأنه إضفاء مسحة جمال غير عادية على بشرتك وشعرك وجمالك، ويعرف الشمندر أيضاً باسم البنجر أو الشوندر أو الباربة، وله العديد من الاستخدامات الطبية والتجميلية.

ويتميز الشمندر بطعم حلو مقبول، فتستطيعين تناوله كعصير، أو إضافته للسلطات، أو تقطيعه كشرائح رقيقة تضاف للسندوتشات في وجبة الإفطار، أو سلقه وتقديمه مقطعاً في مكعبات صغيرة مع رشة بقدونس.

فوائد الشمندر للبشرة:

1- توحيد لون البشرة: يتميّزُ الشمندر الأحمر بقدرتِه على توحيدِ لون البشرة، ولتحضيرِ ماسك الشمندر الخاصّ بتوحيد لون البشرة تُسلَقُ قطع الشمندر، ثم تُخلَط في الخلاط الكهربائيّ حتى تتحوّلَ لعصير ثمّ يمزج هذا العصير مع القليل من الحليبِ، ويمزجُ ثمّ يوضع على البشرة ويتركُ حتى يجفّ، وبعد ذلك يغسل بالماء الفاتر.

2- تبييض لون البشرة: يستخدمُ ماسك الشمندر لتفتيحِ لون البشرة بشكلٍ سريع وفعّال، ويحضر الماسك من خلال مزج عصير الشمندر مع القليل من الحليب والقليل من عصير الليمون الطازج، ويتمّ تدليك البشرة بهذا المزيج، وتركه لحوالي الربع ساعة، ثمّ يشطف باستخدام الماء الفاتر، ومن الأفضل استخدامُ هذا الماسك قبلَ النوم للحصولِ على نتائج سريعة.

3- تقشير البشرة: يتمّ تحضير ماسك الشمندر الخاصّ بتقشيرِ الوجه، والتخلّص من الرؤوس السوداء والمسامات المتفتّحة من البشرة، ويتمّ تحضير هذا الماسك من خلال مزج عصير الشمندر مع كميّة كافية من السكّر، ثمّ يتم تدليك البشرة بهذا المزيج بشكل دائريّ لعدة دقائق قبل أن تُغسَل البشرة بالماء الفاتر.

4- للتخلّص من إفرازاتِ البشرة الدهنيّة: يمزجُ عصير الشمندر الطازج مع كميّة مماثلة من الحليب السائل، ويُترك هذا المزيج على الوجه لدقائقَ قبل أن يُغسل بالماء البارد، حيثُ يساعدُ هذا المزيج على التحكّم في كميّة الدهون في البشرة، كما أنّه يساعد في التخلّص من مشكلة التجاعيد، وعلامات التقدّم في السنّ.

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