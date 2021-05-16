فوائد البيض المسلوق عند وجبة الإفطار

يعد البيض المسلوق أحد أشكال طهي البيض الذي يمكن إعداده بطريقة سريعة وصحية، وهو يؤمّن الصحة الجيدة بتنظيمه للكولسترول والمحافظة على صحة القلب.

وتحتوي البيضة الواحدة على ستة غرامات تقريباً من البروتين المهم لبناء العضلات والحفاظ على سلامتها، وكما تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة والضرورية لبناء الجسم، كالحديد الذي يلعب دوراً مهماً في تقوية الدم، وفيتامين د المهم لصحة الأسنان والعظام والذي بدوره يسهل عملية امتصاص الكالسيوم في الجسم، كما أنه يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والتي بدورها تحافظ على ضبط مستوى الكولسترول في الدم.

ويحتوي البيض المسلوق على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم الضروري جداً للحفاظ على صحة وقوة العظام والمفاصل والأظافر والشعر لدى المرأة الحامل.

والبيض المسلوق يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وهذه المواد تعمل على معادلة الجذور الحرة بالجسم وبالتالي فهي تساعد على المحافظة على صحة الجلد والحصول على جلد صحي وبشرة نضرة وصحية.

ويعتبر البيض من الأطعمة المنخفضة المحتوى من السعرات الحرارية والدهون، لذا فهو لا يزيد من الوزن.

فوائد البيض المسلوق

البيض المسلوق للحفاظ على وزن الجسم

يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

البيض المسلوق لتنشيط وظائف الكبد

تساهم مادة "الكولين" الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

البيض المسلوق زيادة القدرات العقلية عالية

يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

البيض المسلوق لتعزيز الجهاز المناعي

يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

البيض المسلوق لتقوية العظام

يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام

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