فوائد المانجا للمراة!

تتعدّد فوائد المانجو الصحية والجمالية، حسبما تشير الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج؛ نظراً لغناها بالعديد من العناصر والمواد الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة، من فيتامينات، معادن، ومضادات أكسدة، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف الغذائية التي تعمل على تهدئة المعدة وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك ومشاكل القولون العصبي والبواسير.

وتعدد الدكتورة الحاج فوائد المانجو في الموضوع الآتي:

فوائد المانجو للحامل

- تحتوي المانجو على نسب عالية من الألياف وفيتامين C، ما يجعلها فاكهة مثالية تساعد على التحكّم في ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.

- المانجو مفيدة لصحة البشرة وخاصة للحامل؛ إذ تعالج المسام الواسعة، وتعطي توهّجاً ونضارة، ما يجعلها وسيلة مناسبة لعلاج مشاكل البشرة المتعددة.

- ينصح أطباء النساء والتوليد الحوامل بتناول المانجو؛ لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يساعد على نمو دماغ الجنين والحبل الشوكي ويحمي الأنبوب العصبي من العيوب الخلقية، فضلاً عن فيتامين A المسؤول عن نمو العظام والأسنان، وفيتامين B6 الذي يعمل على تطوير الجهاز العصبي.

- تعمل المانجو على تقوية المناعة في جسم المرأة الحامل، فالأطباء ينصحون بتناول الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C؛ لتجعل الجسم يمتصّ الكالسيوم على نحو أفضل، والذي يجعل عظام الجنين وأسنانه تنمو جيداً. كما أن الحديد الموجود في المانجو يساعد الجسم على تكوين كريات الدم الحمراء، مما يجنّب الحامل الإصابة بمرض فقر الدم. فضلاً عن أنها تشفي من الالتهابات التي قد تتعرّض لها، وتحول دون حدوث الأمراض.

- تعمل المانجو على تحسين وتقوية الرؤية وجهاز المناعة؛ نظراً لاحتوائها على فيتامين A الذي يساعد الجنين على النمو، ويقي الحامل من الكثير من الأمراض.

- تحتوي المانجو على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يحافظ على توازن السوائل بالجسم، ما يساعد الحوامل على التخلص من تورّم الأطراف السفلية الذي يعيق حركتها.

- تعمل المانجو على تنظيم عملية هضم الطعام، وتجنّب إصابة الحامل بالإمساك؛ نظراً لاحتوائها على كميات وفيرة من الألياف، لكن كما هو الحال مع أي طعام يحتوي على الألياف، يجب أن يتم تناولها على دفعات؛ حتى لا تتسبب في ظهور الغازات وسوء الهضم.

- تحتوي المانجو على النحاس، الذي يساهم في تكوين خلايا الدم ويزيد من تدفقه في أثناء فترة الحمل، وتساهم بتشكيل الأجهزة المهمة في جسم الجنين؛ مثل القلب والعظام والأوعية الدموية.

- تحتوي المانجو على البوتاسيوم، الذي يساعد جسم الحامل على التحكّم في معدلات ضربات القلب، ويحميها من ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، كما أنه يضخ الدم بشكل أكبر خلال فترة الحمل، ويحافظ على توازن السوائل في الجسم، ويعمل على إرسال النبضات العصبية إلى الجسم، ويحافظ على تقلصات العضلات، ويقلل من التشنجات التي تحدث أثناء الحمل.

- تعتبرالمانجو علاجاً للإمساك، الذي يعد من أسوأ المشكلات لدى المرأة الحامل، ويرجع ذلك لاحتوائها على إنزيمات تساعد الجسم على هضم الطعام بالشكل الصحيح.

- تحتوي على سكريات طبيعية، مما يجعلها بديلاً عن الحلويات التي تحتوي على سكريات صناعية ومواد حافظة تضرُّ بصحة الحامل وجنينها.

فوائد المانجو في تحسين البصر

تحتوي المانجو على فيتامين A، ما يجعلها فاكهة مثالية لصحة العيون وتحسين البصر، بالإضافة إلى الوقاية من العمى الليلي وجفاف العين.

فوائد المانجو في تعزيز عمل الجهاز المناعي

- تساعد الإنزيمات الموجودة في المانجو على هضم البروتين الموجود في الجسم، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف التي تعزّز عملية الهضم، وتمنع العديد من الأمراض المتعلقة بالمعدة.

- تحتوي المانجو على فيتاميني A وC والبوتاسيوم، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة لصحة الجهاز المناعي.

- المانجو من الفاكهة الصيفية اللذيذة والمحببة لدى الكبار والصغار، بالإضافة إلى طعمها الحلو واللذيذ، فإنَّ لها العديد من الفوائد الصحية؛ كونها تحتوي على مضادات أكسدة وأحماض لها خصائص تحمي الجسم من أنواع عديدة من السرطان والأورام التي تصيب الثدي والقولون والدم.

فوائد المانجو للشعر والجلد

- تحتوي المانجو على فيتامين A، والمواد الغذائية اللازمة لإنتاج الزهم الذي يبقي الشعر رطباً، فهذا الفيتامين ضروري أيضا لنمو جميع الأنسجة الجسدية، بما في ذلك الجلد والشعر.

- تحتوي المانجو على كمية كافية من فيتامين C، حيث يمكن لكوب واحد منها أن يوفّر الكولاجين الذي يحتاجه الجلد.

فوائد المانجو في الحماية من الأنيميا

أثبتت بعض الدراسات العلمية أن فاكهة المانجو تحمي من فقر الدم أو الأنيميا؛ بفضل محتواها المرتفع من فيتامن C الذي يساعد الجسم على امتصاص الحديد المتوفّر بباقي الأطعمة.

فوائد المانجو في الوقاية من السرطان

تحارب المانجو نمو الأمراض السرطانية، وخصوصاً سرطان الثدي؛ نظراً لمحتواها العالي من مضادات الأكسدة.

فوائد المانجو في خفض الكولسترول

إن تناول المانجو يساعد على تنظيم مستوى الكولسترول في الدم، حيث تعمل الألياف الغذائية على تقليل نسبة الكولسترول منخفض الكثافة (الكولسترول الضارّ) الذي يتراكم بالأوعية الدموية ويمنع تدفّق الدم.

فوائد المانجو في خفض الوزن

إنّ تناول المانجو باعتدال يساعد على فقدان الوزن؛ وذلك لأن المواد الكيميائية النباتية في المانجو تعمل بمثابة حارق طبيعي للدهون. وكونها غنية بالألياف؛ فإنّ تناولها بين الوجبات يعطي شعوراً بالشبع لفترة أطول.

فوائد المانجو لزيادة التركيز وتحسين الذاكرة

أثناء الدراسة للامتحانات، يُنصح بتناول المانجو لأنها خيار رائع؛ نظراً لغناها بحمض الجلوتامين، وهو بروتين مهم للتركيز والذاكرة.