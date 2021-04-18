فوائد التفاح الأخضر على الريق لا تعد ولا تحصى، يساعد تناول التفاح الأخضر على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، لأنه يعمل على حرق الدهون وخاصة الدهون الثلاثية الضارة. يساعد تناول التفاح الأخضر على تسهيل عملية الهضم، وذلك لأنه يحتوي على الألياف، وبذلك هو يعمل على تسهيل الهضم ويحد من حدوث الإمساك.

فوائد التفاح الأخضر على الريق

ينظم التفاح الأخضر على الريق نسبة السكر في الدم، ويفيد لمرضى السكري.

يشفي نزلات البرد، كالسعال والربو وبخاصة عند الأطفال.

التفاح الأخضر على الريق يطرد البلغم.

يخلّص التفاح الأخضر على الريق من حصى المرارة.

يقوّي العظام، ويزيد من كثافتها، ويقيها من الهشاشة.

ينظف الأسنان ويقوي اللثة؛ لاحتوائه على حامض الأوكساليك.

التفاح الأخضر على الريق يعالج النقرس.

يحدّ من أكسدة الدهون العادية أو الدهون الثلاثية، ويقلّل من الكولسترول الضار بالجسم.

التفاح الأخضر على الريق يخلّص من الحرارة، ويقي من الجفاف.

يمنح التفاح الأخضر على الريق البشرة النضارة والحيوية، ويكسب الخدين اللون الورديّ.

التفاح الأخضر على الريق يحفّز وظائف الكبد وينشطه.

التفاح الأخضر على الريق يحمي الدماغ، ويعزّز القدرة على التركيز، ويقي من الإصابة بالزهايمر.

يفيد التفاح الأخضر على الريق القلب، والأوعية الدموية، والشرايين؛ لاحتوائه على: الفينول، والبكتين، والبولي.

التفاح الأخضر على الريق يقي من الحساسية.