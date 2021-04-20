فوائد التوت الأسود الصحية والجمالية

فوائد التوت الأسود عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول التوت الأسود لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

ويتميز التوت الأسود بالمنافع الغذائية، يساعد التوت الأسود على امتصاص الحديد لغناه بالفيتامين ج، ويعزز التوت الأسود من عملية إنتاج الكولاجين في الجسم بسبب إحتوائه على الفيتامين "ج"، ما يؤدي إلى تجديد الخلايا الجلدية في الجسم، ويقلل التوت الأسود من فرصة الاصابة بالنزيف عند حدوث الإصابات لغناه بالفيتامين "ك".

التوت الشامي أو التوت الأسود هو من الفاكهة الشهية والغنية بالعناصر الغذائية الهامة، ويعد التوت الشامي منخفض في محتواها من السعرات الحرارية، وغني بالمواد الغذائية الهامة والضرورية، ويعتبر التوت الشامي مقاوم للالتهابات المختلفة في الجسم ومنعها، ومقاوم للاكتئاب، وخاصةً عند عمل شاي من ثمار التوت الشامي، ومن فوائد التوت الشامي يعالج التعب المزمن، ومقاوم للزهايمر وأمراض الذاكرة.

القيمة الغذائية للتوت الأسود

3.6 ألياف

14.74 سكريات

1.10 بروتينات

84 سعر حراري

0.49 دهون

21.45 كربوهيدرات

فوائد التوت الأسود

التوت الأسود يقاوم مرض السرطان

يحتوي التوت الأسود على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، مثل الانثوسيانين. تساعد مضادات الأكسدة الناس على مكافحة الآثار الضارة للجذور الحرة في الجسم، حيث يمكن للجذور الحرة أن تتلف الخلايا ويعتقد أنها تشارك عن كثب في عملية الشيخوخة بالإضافة إلى الأمراض الأخرى، مثل مرض السرطان وأمراض القلب، فيلجأ الجسم لمضادات الأكسدة لتقليل الأضرار التي قد تسببها الجذور الحرة.

التوت الأسود يعالج الجهاز المناعي

يحتوي التوت الاسود على فيتامين أ الذي يخدم عدة وظائف في الجسم، فيتامين (أ) يدعم الجهاز المناعي، الذي يكافح الالتهابات والمرض، ويحتوي فيتامين C ذو الخصائص المضادة للأكسدة وصاحب الدور المهم في تعزيز عمل الجهاز المناعي.

التوت الأسود مفيد للعظام

يدعم التوت الأسود فيتامين أ نمو وصيانة الأسنان والعظام، وكذلك وجود فيتامين K يساعد في تكوين العظام و المحافظة علي صحتها.

التوت الأسود للبشرة

كذلك يدعم فيتامين أ الحفاظ على صحة البشرة كما هو معروف، ويشارك فيتامين C في تخليق البروتين وهو ضروري للجسم لإنتاج الكولاجين المسئول عن صحة البشرة، وبعض الناقلات العصبية.

التوت الأسود مفيد للعين

يعتبر فيتامين (أ) مسؤول عن إنتاج الأصباغ في شبكية العين ويساعد على دعم البصر، وخاصة في الإضاءة الخافتة.

التوت الأسود مفيد للذاكرة والدماغ

يحتوي التوت الاسود علي فيتامين K الذي يحسن عمل الذاكرة، وجدت دراسة أجريت في عام 2009 أن الفئران التي تستهلك التوت الاسود قد حسنت المهارات المعرفية والحركية مقارنة بمجموعة من الفئران التي لم تستهلكه.

التوت الأسود مفيد للكبد

يحتوي التوت الأسود علي نسبة كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة و المعادن المهمة كالبوتاسيوم و هي مهمة جدا لنشاط الكبد، و لها دور فعال في تنظيف الكبد، كما أنه يتم إدراج الأغذية الغنية بها ضمن نظم الديتوكس لتنظيف الكبد من السموم، وكما أن فيتامين K ضروري لتخليق مادة البروثرومين في الكبد و هي المادة المسئولة عن وقاية الكبد من أخطار النزيف.

التوت الأسود مفيد للحامل

ترجع أهمية وفائدة التوت الأسود للحامل بالأخص لاحتوائه علي مادة أنثوسيان العضوية القابلة للذوبان في الماء، و ما لها من قدرة علي مكافحة الالتهابات و تعمل كمضادات للاكسدة بكفاءة أعلي من فيتامين C & E، و كذلك قدرتها علي دعم الأوعية الدموية و حمايتها، كل هذه الأمور تحتاجها الأم الحامل بشدة لوضعها الحساس، وحاجتها الماسة لتجنب الالتهابات ومشاكل الأوعية الدموية الناقلة للغذاء والأكسجين للجنين.

كما أن فيتامين K و الموجود في التوت الاسود مهم لاكتمال نمو الجنين، كما يمنع أعراض الحمل كالقئ والغثيان، وكما يقي فيتامين K من النزيف عند النساء.

فوائد التوت الشامي

التوت الشامي يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم

قد يساعد تناول التوت الشامي بانتظام على منع حصول رفعة قوية في مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات، لذلك يعد التوت الشامي مفيد لصحة مرضى السكري، لكن إن تم تناوله بكميات معتدلة.

التوت الشامي يعمل على تحسين الهضم

التوت الشامي له قدرة على تحسين عمليات الهضم وتسهيلها، وذلك بسبب غناه بالألياف الهامة، تساعد الألياف على إضفاء الحجم اللازم على الفضلات للمساعدة على تحريكها في القناة الهضمية، ما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك والمغص.

التوت الشامي يعمل على تحسين النظر

يحتوي التوت الشامي على مركبات كيميائية هامة تساعد في عدم تلف الخلايا لا سيما في العيون، ما قد يجعل التوت الشامي مقاومًا طبيعيًا لأمراض العيون، وخاصةً مرض الوذمة البقعية (Macular edema).

يحتوي التوت الشامي على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على شبكية العين.

التوت الشامي يساهم في مقاومة السرطان

بسبب غنى التوت الشامي بمضادات الأكسدة المتنوعة، وفيتامين ج (Vitamin C)، وفيتامين أ (Vitamin A)، فإن هذا قد يجعله يساعد في مقاومة السرطانات والخلايا السرطانية.

وقد وجد بأن تناول التوت الشامي قد يساعد على إبطاء سرطانات الجلد على وجه الخصوص.

التوت الشامي يساهم في تقوية العظام

تحتوي ثمار التوت الشامي على كميات كبيرة جدًا من المعادن اللازمة لتقوية العظام وتحسين صحتها، مثل: الحديد، والكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم إضافةً لفيتامين ك (Vitamin K).

تساعد المعادن المذكورة على عكس تأثيرات الزمن على العظام وتداعيها وتعيدها قوية، كما أنها تحمي من أمراض العظام، مثل: هشاشة العظام.

فوائد التوت للكبد

فوائد التوت للكبد لا تعد ولا تحصى، فائدة أوراق التوت مهمة في علاج أمراض الكبد، لأنها تكافح الكولسترول المرتفع في الدم، وتعزز قدرة الكبد على العمل بطريقة منتظمة، ولأن أوراق التوت تحتوي على مضادات الأكسدة المهمة التي تحمي الكبد من التلف، فإن هذا يجعلها من أهم الوصفات المفيدة للكبد، خاصة أن عنصر الفلافونويد يعتبر من المكونات الأساسية لأوراق التوت.

التوت الأسود يساعد على تعزيز صحة الكبد؛ إذ إنه قد يقلل من مستوى تأكسد البروتين، ويُحسن من مستويات الإنزيمات المضادة للأكسدة في الكبد، كما يقلل من إنزيمات أخرى مرتبطة بضرر الكبد وإصابته، مما قد يساهم في التخفيف من بعض أمراض الكبد.

فوائد التوت للنساء

فوائد التوت للنساء لا تعد ولا تحصى، تحتوى ثمار التوت على كمية كبيرة من الأملاح المعدنية مثل الفوسفور، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، النحاس، المنجنيز، الكبريت.

يعد التوت مصدر ممتاز للأملاح المعدنية. وكذلك تحتوي على فيتامينات مثل أ، ب، ج بالإضافة إلى البروتين والمواد الدهنية والسكرية وحمض الليمون وتبلغ القيمة الحرارية لكل 100جم من التوت حوالى 7.5سعر حرارى.

ويعتبر التوت تناول التوت مفيداً جداً في حالات فقر الدم ، ويستخدم عصير التوت في المجال الطبى لإضافته مع الأدوية بغرض التلوين وتحسين الطعم. والتوت فاكهة طيبة الطعم, وشراب التوت يُعتبر من أكثر المشروبات تداولاً، وفي الدول العربية يشتهر شراب التوت خصوصاً على مائدة رمضان (شراب الفيمتو) .

ومن فوائد التوت للمرأة الحامل للتوت فائدة عظيمة للأم والجنين في فترة الحمل لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تقوية وتنمية كفاءة المشيمة، كما يقلل من إجهاد وتعب الحمل على الحامل فيقلل من عدد التقلصات ويخفف التورم، وكما يقلل التوت عدد المرات التي تشعر بها الحامل بالغثيان، كما أنُه يمنحها شعور بالانتعاش، وينشط الدورة الدموية مما يساعد على وصول المواد الغذائية للطفل الجنين، مما يزيد من امكانية بقاء الجنين وتقليل نسبة الإجهاض.

ومن فوائد التوت للولادة أنها تمثل أصعب المواقف وأقساها التي تمر بها الأنثى طوال حياتها، لذلك تحسب الفتاة لذلك اليوم منذ زواجها ، وإن كانت تزداد مخاوفها عندما تدخل في الشهر التاسع وتقترب من تلك الساعة العصيبة القاسية، ولكن الله –عز وجل –رزقنا التوت ليساعد الحوامل في تلك الفترة لأن أوراق التوت تحتوي على مادة " العفص" التي تؤثر كثيراً على طلقات الرحم وتؤدي إلى انقباض الخلايا لذا فهي تعمل على تسريع الولادة الطبيعية.

فوائد التوت للبشرة

من فوائد التوت للبشرة يكافح الشيخوخة بشكل فعال حيث يحتوي التوت على ريسفيراترول، والذي يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، كما يحتوي على مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين والتي تعمل على تجديد الجذور الحرة التي تتلف البشرة وتسبب ظهور الخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تكافح الشيخوخة وتبقي البشرة خالية من التجاعيد ومتوهجة.

ويعمل التوت في علاج مشكلة الهالات السوداء أسفل العينين، وذلك عن طريق مزج التوت البري المهروس مع جل الألوفيرا، ووضعه برفق على منطقة أسفل العينين، ومن ثم شطفه بالماء الفاتر، وعلاج مشكلة حب الشباب، وذلك عن طريق مزج التوت البري المهروس مع ملعقة من الكركم وعصير الليمون، ووضع هذا القناع على البشرة لمدة عشرين دقيقة، ثم شطفه بالماء الفاتر.

فوائد التوت البري للجنس

أشارت الدراسات المختلفة أن التوت البري يحتوي على العديد من المركبات الطبيعية مثل الفيتامينات أ و ج التي تعمل على تحسين الغدد الجنسية وإفراز الهرمونات الهامة التي تساعد على زيادة القدرة الجنسية من خلال تعزيز جهاز المناعة مما يساعد بدوره على زيادة عملية انتصاب العضو الذكري لدى الرجال.

فوائد التوت البري المجفف

من أهم فوائد التوت البري المجفف، المساعدة في إصلاح الخلايا التالفة في الجسم، تعزيز صحة المسالك البولية، يساعد في تعزيز صحة الأمعاء، يحافظ على صحة الفم، يحتوي على مضادات أكسدة قوية.

وقد تبين أن التوت البري يمكن أن يساعد في تحسين مستويات البكتيريا الجيدة في الأمعاء وخاصة لدى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، ومن فوائد التوت البري المجفف أنه يساعد في تقليل إفراز الأحماض الصفراوية في القناة الهضمية والتي لها صلة بسرطان القولون.