فوائد التوت للنساء لا تعد ولا تحصى، تحتوى ثمار التوت على كمية كبيرة من الأملاح المعدنية مثل الفوسفور، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، النحاس، المنجنيز، الكبريت.

يعد التوت مصدر ممتاز للأملاح المعدنية. وكذلك تحتوي على فيتامينات مثل أ، ب، ج بالإضافة إلى البروتين والمواد الدهنية والسكرية وحمض الليمون وتبلغ القيمة الحرارية لكل 100جم من التوت حوالى 7.5سعر حرارى.

ويعتبر التوت تناول التوت مفيداً جداً في حالات فقر الدم ، ويستخدم عصير التوت في المجال الطبى لإضافته مع الأدوية بغرض التلوين وتحسين الطعم. والتوت فاكهة طيبة الطعم, وشراب التوت يُعتبر من أكثر المشروبات تداولاً، وفي الدول العربية يشتهر شراب التوت خصوصاً على مائدة رمضان (شراب الفيمتو) .

ومن فوائد التوت للمرأة الحامل للتوت فائدة عظيمة للأم والجنين في فترة الحمل لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تقوية وتنمية كفاءة المشيمة، كما يقلل من إجهاد وتعب الحمل على الحامل فيقلل من عدد التقلصات ويخفف التورم، وكما يقلل التوت عدد المرات التي تشعر بها الحامل بالغثيان، كما أنُه يمنحها شعور بالانتعاش، وينشط الدورة الدموية مما يساعد على وصول المواد الغذائية للطفل الجنين، مما يزيد من امكانية بقاء الجنين وتقليل نسبة الإجهاض.

ومن فوائد التوت للولادة أنها تمثل أصعب المواقف وأقساها التي تمر بها الأنثى طوال حياتها، لذلك تحسب الفتاة لذلك اليوم منذ زواجها ، وإن كانت تزداد مخاوفها عندما تدخل في الشهر التاسع وتقترب من تلك الساعة العصيبة القاسية، ولكن الله –عز وجل –رزقنا التوت ليساعد الحوامل في تلك الفترة لأن أوراق التوت تحتوي على مادة " العفص" التي تؤثر كثيراً على طلقات الرحم وتؤدي إلى انقباض الخلايا لذا فهي تعمل على تسريع الولادة الطبيعية .