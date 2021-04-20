فوائد التوت للكبد لا تعد ولا تحصى، فائدة أوراق التوت مهمة في علاج أمراض الكبد، لأنها تكافح الكولسترول المرتفع في الدم، وتعزز قدرة الكبد على العمل بطريقة منتظمة، ولأن أوراق التوت تحتوي على مضادات الأكسدة المهمة التي تحمي الكبد من التلف، فإن هذا يجعلها من أهم الوصفات المفيدة للكبد، خاصة أن عنصر الفلافونويد يعتبر من المكونات الأساسية لأوراق التوت.

التوت الأسود يساعد على تعزيز صحة الكبد؛ إذ إنه قد يقلل من مستوى تأكسد البروتين، ويُحسن من مستويات الإنزيمات المضادة للأكسدة في الكبد، كما يقلل من إنزيمات أخرى مرتبطة بضرر الكبد وإصابته، مما قد يساهم في التخفيف من بعض أمراض الكبد.

فوائد أخرى للتوت الشامي

التوت الشامي يعمل على تحسين الهضم

التوت الشامي له قدرة على تحسين عمليات الهضم وتسهيلها، وذلك بسبب غناه بالألياف الهامة، تساعد الألياف على إضفاء الحجم اللازم على الفضلات للمساعدة على تحريكها في القناة الهضمية، ما يقلل من فرص الإصابة بالإمساك والمغص.

التوت الشامي يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم

قد يساعد تناول التوت الشامي بانتظام على منع حصول رفعة قوية في مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات، لذلك يعد التوت الشامي مفيد لصحة مرضى السكري، لكن إن تم تناوله بكميات معتدلة.

التوت الشامي يعمل على تحسين النظر

يحتوي التوت الشامي على مركبات كيميائية هامة تساعد في عدم تلف الخلايا لا سيما في العيون، ما قد يجعل التوت الشامي مقاومًا طبيعيًا لأمراض العيون، وخاصةً مرض الوذمة البقعية (Macular edema)، يحتوي التوت الشامي على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على شبكية العين.

التوت الشامي يساهم في مقاومة السرطان

بسبب غنى التوت الشامي بمضادات الأكسدة المتنوعة، وفيتامين ج (Vitamin C)، وفيتامين أ (Vitamin A)، فإن هذا قد يجعله يساعد في مقاومة السرطانات والخلايا السرطانية، وقد وجد بأن تناول التوت الشامي قد يساعد على إبطاء سرطانات الجلد على وجه الخصوص.