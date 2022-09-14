"من لديه الوقت لديه الحياة"، حكمة قديمة والسر ليس في بقاء الوقت ربما بل في استثماره، هناك 24 ساعة في اليوم ثلثها في النوم، والباقي في المعادلة الصعبة بين العمل والعيش، من هنا جاءت فكرة اعتماد التوقيت الصيفي مع قدوم فصل الخريف، ساعة ضوء إضافية وساعة إنتاجية إضافية.

فوائد التوقيت الصيفي

الاستفادة أكثر من ضوء النهار

تبكير أوقات العمل والاستفادة ساعة أكثر من أشعة الشمس.

انخفاض نسبة الجرائم والحوادث.

التوقيت الصيفي مفيد للجسم من الناحية البدنية والصحية.

يُساعد التوقيت الصيفي في تخفيف الأزمة وحركة السير.

يُساعد التوقيت الصيفي إلى الاستمتاع بالأنشطة في فترة المساء.

من الذي اقترح تغيير التوقيت؟

أول من فكر في الانتقال إلى التوقيت الصيفي هو "بنجامين فرانكلين" أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة في عام سنة 1784، رغبة منه في توفير استهلاك الضوء، والتخفيف من كمية الشموع المستهلكة.

متى تشرق الشمس بالتوقيت الصيفي؟

التوقيت الصيفي يعمل على جعل وقت شروق الشمس خلال أشهر فصلي الربيع والصيف منطقياً، حيث يصبح وقت شروق الشمس مع التوقيت الصيفي في أشهر الربيع والصيف 5:30، بينما لو لم يتم تطبيق التوقيت يُصبح وقت شروق الشمس في فصل الصيف عند الساعة 4:30 و يُصبح مُبكراً.

أضرار التوقيت الصيفي

فقدان ساعات من النوم مما تؤثر سلباً على صحة الإنسان.

الإصابة بالأزمات القلبية تكون أكثر في التوقيت الصيفي.

الأشخاص المصابين بأمراض السرطان هم أكثر الناس عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 25%، ويليهم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة وبنسبة 20%، وتشير بعض الدراسات أنّ خطر الأمراض والسكتات القلبية تنخفض تدريجيًا مع تقدم الأيام التي تعقب تغيير التوقيت الصيفي، وذلك لأنّ ساعة الجسم البيولوجية والإيقاعية تتكيف بشكل تدريجي.

اكتئاب الخريف الغامض: الأسباب، الأعرض، العلاج

طرق للعناية بالبشرة في فصل الخريف