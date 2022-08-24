فوائد التين الصحية والجمالية وأهم النصائح لزيادة تناوله، يعتبر التين فاكهة له طعم حلو وفريد وملمسه ناعم ذات طبيعة مطاطية، قليل بالسعرات الحرارية، وعندما تكون طازجة فهي حساسة وسريعة الجفاف، لذلك عادة ما يتم تجفيفها لتبقى ذات جودة على مدار السنة.

التين مصدر كبير للألياف والمعادن والفيتامينات، يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية والألياف القابلة للذوبان والمعادن كالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم والحديد والنحاس، ومصدر جيد للفيتامينات المضادة للأكسدة متل:فيتامين (A، K، E)، التي تساهم في تعزيز صحة الجسم وعافيته.

التين شجرة أو شجيرة صغيرة يصل ارتفاعها إلى 7-9 أمتار، ومساحة أوراقها من 12-25 سم، ثمار شجرة التين بلون أخضر ويتحول مع النضوج إلى أرجواني أو بني مائل للأحمر، مع سائل حليبي عند الرسغ يسبب الدغدغة عند ملامسته لجلد الإنسان.

فوائد التين الصحية والجمالية وأهم النصائح لزيادة تناوله

1- الإمساك: يحتوي التين الطازج والمجفف على كميات كبيرة من الألياف، مما يجعله مليّناً طبيعيّاً للأمعاء، ويقي من الإصابة بالإمساك.

2- تخفيف الوزن: من المعروف فعالية الأطعمة الغنية بالألياف في المحافظة على الوزن والتحكم فيه، ووُجد أنّ النساء اللواتي يزدن من تناولهنّ للألياف، تقل عدد السعرات الحرارية التي يستهلكنها، مع عدم حدوث تغير في الشهية أو الإحساس بالشبع.

3- تخفيض مستويات الكولسترول: يحتوي التين على الألياف القابلة للذوبان التي تدعى البكتين والتي تعمل على التخلص من الكولسترول الزائد والضار في الجسم، وطرحه خارجاً.

4- صحة القلب والشرايين: يعتبر التين غنيّاً بكلٍّ من الفينول والحمض الدهني أوميغا-6 اللذين يعززان صحة القلب، ويقلّلان من خطر الإصابة بمرض القلب التاجي.

5- سرطان القولون: يُعتقد أنّ الألياف الموجودة في التين قادرة على التخلص من المواد المسرطنة، مما يقلل من خطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان، وخصوصاً سرطان القولون.

6- ضغط الدم: قد يؤدي انخفاض استهلاك البوتاسيوم وارتفاع استهلاك الصوديوم على هيئة ملح الطعام إلى ارتفاع ضغط الدم، ويساهم التين الذي يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم، ومنخفضة من الصوديوم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

7- سرطان الثدي: يساهم استهلاك الفواكه التي تحتوي على كميات كبيرة من الألياف في الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، كالتمر، والتفاح، والخوخ، والتين.

8- البشرة:استُخدم التين في الطب الشعبي لعلاج العديد من أمراض البشرة ومشاكلها، كالإكزيما، والصدفية، والبهاق، كما يمكن لما يعرف بحليب شجرة التين أن يزيل الثآليل عند وضعه عليها بحسب دراسة أجريت عام 2007، بالإضافة إلى استخدام التين في صنع قناع مغذٍّ للبشرة وغني بمضادات الأكسدة، وذلك بهرس التين ووضعه على الوجه بحركة دائرية، ثم تركه لمدة 10-15 دقيقة وغسله، ولكن لا يجدر بأي شخص يعاني من حساسية ضد حليب التين أن يستخدمه.

9- هشاشة العظام: يعتبر التين مصدراً جيداً للكالسيوم؛ لذلك يمكن أن يقي من الإصابة بهشاشة العظام. وفي الواقع يعتبر التين المصدر النباتي الأفضل للكالسيوم.

10- مرض السكري: إن قدرة أوراق شجرة التين على تنظيم السكر في الدم، إذ أظهرت دراسة أجريت عام 2016 تحسين مستخلص أوراق التين للاستجابة للإنسولين ولكن من الجدير بالذكر أن هذا المستخلص ليس بديلاً عن النظام الغذائي الصحي، والأدوية، والفحص المنتظم لسكري الدم.

11- التين ينظم مستويات السكر في الدم:احتواء التين على مضاد الأكسدة (البوليفينول) يساعد على إغاثة مرضى السكري وتقليل الآثار الجانبية التي تصيبهم، ودحضوا بذلك فكرة رفع التين لمستوى السكر في الدم وزيادة الشحوم والكوليسترول.

12- التين لعلاج حصى الكلى: يفيد التين في تخليص الجسم من الحصى من خلال غلي 6 حبات من التين وشرب كوب يومياً لمدة شهر.

13- فوائد التين للشعر: يعتبر التين من الفواكه الغنية بفيتامينات C وE فيحافظ على صحة الشعر ويمنع تساقطه، فهذه الفيتامينات بالإضافة إلى المغنيزيوم تحفز الدورة الدموية في الجسم لتعزز نمو الشعر.

واحتواء التين على الكالسيوم يساعد على تشكيل الكولاجين الذي يشكل فروة الرأس، لذلك يستخدم بشكل كبير في صناعة كريمات مغذية لفروة الرأس، ويعتبر التين مفيد للشعر المجعد والخشن.

حيث يمكن تطبيق معجون التين على الشعر ووضعه على كافة أجزاء الشعر مع إضافة بعض قطرات من زيت الزيتون، وتركها على الشعر لمدة 5-7 دقائق ثم شطف الشعر بالشامبو بشكل جيد للحصول في النهاية على شعر ناعم وحريري.

كما يحتوي التين على انزيم النحاس الذي يحافظ على لون الشعر فيعتبر وصفة جيدة لأصحاب الشعر الشائب.

نصائح لزيادة تناول التين

يمكن للشخص أن يضيف التين الطازج أو المجفف لحبوب الإفطار في الصباح، لزيادة تناوله للألياف.

يستطيع الشخص أن يتناول التين كوجبة خفيفة بين الوجبات لإمداد جسمه بالطاقة.

يُضاف التين للسلطة الخضراء لإعطائها طعماً مميزاً.

يمكن استغلال التين في صنع العصائرالطازجة.

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