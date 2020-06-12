فوائد الطحينية الصحية وطريقة عملها منزلياً

تعد الطحينة واحدة من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية المفيدة، بما في ذلك أوميجا 3 وأوميجا 6، وكذلك كميات جيدة من البروتين والبوتاسيوم والمنجنيز والكالسيوم والحديد والصوديوم والألياف الغذائية.

والطحينه لا غنا عنها فى اى منزل وتدخل فى الكثير من الوصفات المالحه والحلوه ايضا ، ومن الفوائد الغير معروفة عن الطحينه طبقا لما ورد بموقع نترو لايت المتخصص فى التغذية الصحيه ما يلى :

تقلل ضغط الدم

تحتوي الطحينة على نسبة جيدة من البوتاسيوم، والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في إدارة مستويات ضغط الدم. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تسعدا في تقليل الالتهابات.

تحسن صحة القلب

تساعد الطحينة على تحسين صحة القلب، لأن بذور السمسم التي تستخدم في تصنيعها غنية بمادة “السمسمولين” التي تساعد على منع أمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيل الترسبات داخل الشرايين.

تنظم مستوى الكوليسترول

تلعب الطحينة على تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم من خلال مادة “الفيتوستيرول” الموجود فيها. وعلى الرغم من أن الطحينة تحتوي على نسبة عالية من الدهون، فإنها دهون جيدة ومفيدة للصحة.

تحفظ التوازن الهرموني

تحافظ الطحينة على التوازن الهرموني، خصوصا لدى النساء اللاتي تجاوزن الأربعين من العمر، ويمكن أن تلعب الطحينة دورا مهما أيضا في السيطرة على التقلبات الهرمونية وتقليلها.

تقلل التهابات المفاصل

تعد الطحينة مصدرا مهما للمساعدة في تقليل التهابات المفاصل، لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، إذ إن لهذه الأحماض دور محوري في منع ظهور التهابات المفاصل في جميع أنحاء الجسم.

تحسن صحة العظام

يحسن تناول الطحينة صحة العظام، وذلك لما تحتويه من معادن مختلفة، مثل النحاس والفوسفور والكالسيوم والحديد. وتساعد هذه المعادن على تحسين كثافة العظام ومنع ظهور هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

تقلل الوزن

تساعد الطحينة على فقدان الجسم للوزن، لأنها تحتوي على البروتين الذي يجعل الإنسان يشعر بالشبع، وبالتالي تحد من الحاجة إلى تناول وجبات كبيرة وتدفعه إلى تناول وجبات خفيفة.

تقوي نظام المناعة

تعزز الطحينة نظام المناعة، خصوصا أنها غنية بعدد كبير من المعادن المفيدة، مثل الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس. كما يمكن لهذه المعادن أن تكافح الالتهابات الفيروسية والبكتيرية وتسهل إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الجراثيم.

تحسن صحة الدماغ

تلعب أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، التي تحتويها الطحينة، دورا مهما في تطور الأنسجة العصبية في الجسم. وهذا يساعد بدوره في تحسين صحة الدماغ ويبطئ ظهور مرض الزهايمر.

تحارب السرطان

تعد الطحينة مصدرا ممتازا لمضادات الأكسدة، والتي لها دور كبير في مكافحة للسرطان. وتساعد مضادات الأكسدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات، بما في ذلك سرطان الثدي والرحم والمبايض والبروستاتا.

ولكل ما سبق ولضمان الحصول على فوائد الطحية بنظافة مضمونه ومكونات صحيه نتعرف على طريقة اعدادها فى المنزل بكل سهوله وبأقل تكلفة وبكميات وفيرة .

مقادير الطحينه :

كوب كبير سمسم ابيض

كوب سودان مقشور

كوب دقيق

كوب زيت نباتى يفضل عباد الشمس

الطريقة :

حمصى السمسم حتى يصير ذهبى اللون وكذلك السودانى واتركيهم ليبردوا

قلبى الدقيق فى طاسة ساخنه على النار لدقائق دون ان يتغير لونه

فى مطحنة التوابل اطحنى السمسم والسودانى

بعد ذلك فى وعاء عميق اخلطى السمسم والسودان مع الدقيق

ضعى جزء منهم فى دورق الخلاط واخفقيه وصبى الزيت مثل الخيط حتى يختلطوا جميعا

ثم ضيفى جزء اخر من الخليط واستمرى فى الخفق مع اضافة الزيت الى انتهاء المقادير

عند وصول الخليط للقوام المطلوب اوقفى الخفق وصبى الطحينه فى وعاء زجاج او بلاستك واحفظيها فى الثلاجه وبذلك يكون عندك انظف وانجح واوفر طحيه وبالهنا .

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