فوائد الكرز الاحمر عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الكرز الاحمر لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

يعد الكرز الاحمر أحد الفواكه الصيفية المشهورة بمذاقها الحلو ولونها الجميل، والغنية بقيمها الغذائية، يمتاز الكرز غامق اللون الأحمر المائل إلى سواد بكونه مصدر رائع للفلافونويدات وهي مضادات أكسدة قوية.

من فوائد الكرز الاحمر أنه غني بالألياف المهمة للحفاظ على المعدة، والتي تساعد على الهضم بشكل أفضل، والحفاظ على الوزن الصحي والتقليل من دهون الجسم، التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، الحماية من بعض أنواع السرطان.

الكرز يمتلك القدرة على تحسين النوم والمزاج والأداء المعرفي للحامل خلال ثلاثة أيام من استهلاكه، كما أنه يخفض الكورتيزول الذي يعد أحد علامات التوتر والقلق عند الحوامل. يقول الباحثون إن تناول الحامل للكرز الحلو مدة شهر يخفف من أعراض القلب، والسكتة الدماغية، واضطرابات المناعة الذاتية، كما أنه علاج للسعال.

يعدّ الكرز أحد الفواكه الصحية والمناسبة للحامل وذلك لاحتوائه على فيتامين ج، والألياف الغذائية التي تساهم في تنظيم حركة الأمعاء وبالتالي تخفيف الإمساك، بالإضافة لاحتوائه على الأنثوسيانين الذي يعطيه لونه المميّز، ومركب الميلاتونين الذي قد يساعد الحامل على النوم بشكل أفضل كما أنّه يُمكن أن يكون مفيداً لنمو دماغ الطفل، كما يتميّز الكرز بأنه من الفواكه منخفضة السعرات الحراريّة.

الكرز الأحمر يقي جسم الطفل من الكثير من الالام كآلام المفاصل والروماتيزم، وتناول الكرز الاحمر يعمل على تسهيل عملية الهضم مع منع التعرض للإمساك و تلين الأمعاء ومن ثم التخلص من الفضلات.

يحتوي الكرز الأحمر علي الكثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين ب المركب، وفيتامين أ و فيتامين ج بالإضافة إلي عناصر أخري مثل البوتاسيوم، والنحاس، والحديد، والمغنسيوم، والنحاس، والفسفور، إن كوب واحد من الكرز يعطي مقدار 20 مجم من عنصر الكالسيوم المفيد للعظام.

ومن الممكن تقديم الكرز للطفل منذ عمر 8 أشهر لكن مع إستشارة الطبيب في ذلك قبل تناوله، كما أن الكرز لا يسبب أي نوع من الحساسية.

تظهر فوائد الكرز للاطفال في تحسين جودة ومدة النوم بطريقة أمنة من خلال تناوله قبل النوم حيث وجد أن الكرز يحتوي على هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم الجيد، والذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ بالإضافة إلى احتوائه على التربتوفان والانثوسيانين اللذان يحفزان الجسم على إنتاج وإطالة مفعول الميلاتونين.

يحتوي الكرز الأحمر علي الكثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين ب المركب، وفيتامين أ و فيتامين ج بالإضافة إلي عناصر أخري مثل البوتاسيوم، والنحاس، والحديد، والمغنسيوم، والنحاس، والفسفور، إن كوب واحد من الكرز يعطي مقدار 20 مجم من عنصر الكالسيوم المفيد للعظام.

تساعد الألياف الموجودة في الكرز بإعطاء الشعور بالشبع لفترات كبيرة من الوقت وهذا يساعد في خفض تناول السعرات الحرارية، وكما تساعد الألياف في تحسين عملية الهضم مما يحسن التمثيل الغذائي وتخسيس الوزن.

ويحوي الكرز من مكوناته ما يزيد عن 75% ماء، وبالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية ومستويات قليلة من السعرات الحرارية.

الكرز يعد غذاء مميز لمن يطمح لخسارة الوزن إذ أنها تعزز الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، والتقليل من الوجبات المتناولة لاحقًا، وبمذاقه الحلو فهو وجبة خفيفة مميزة كبديل للحلويات والأغذية العالية بالطاقة.

فوائد الكرز الاحمر

الكرز الأحمر لتسكين الآلام ومضاد للالتهابات

يحتوي الكرز الاحمر على مواد تعرف باسم الأنثوسيانين وهي الأصباغ المسؤولة عن لون الكرز، وهذه المركبات بحسب مركز فإنها تعمل على تقليل الألم المرتبط بالالتهابات، وخاصة آلام التهاب المفاصل والنقرس.

الكرز الأحمر لتعزيز صحة العظام

يحتوي الكرز الاحمر على أهم المعادن الضرورية لنمو العظام وتقويتها، وهي الكالسيوم والمغنيسيوم، كما ويحيوي على مادة البورون (Boron)، مما يساعد على زيادة صحة العظام عندما تستهلك جنبًا إلى جنب مع المغنيسيوم والكالسيوم.

الكرز الأحمر لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض

يحوي الكرز مجموعة مميزة من مضادات الأكسدة التي لها قدرة على محاربة الجذور الحرة ومنع الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وتعمل مضادات الأكسدة هذه وخاصة الكاروتينات التي تعمل على إبطاء علامات التقدم بالسن والشيخوخة، وجميع أنواع الكرز تحوي مضادات الأكسدة إلا أنها قد تختلف بتركيزها بحسب لون الكرز ويعتبر الكرز الحامض أغنى أنواع الكرز بمضادات الأكسدة.

الكرز الأحمر لتنظيم ساعات النوم ودورته

الكرز يحوي بشكل طبيعي على مادة الميلاتونين وهي مادة يفرزها الدماغ وتساعد على تنظيم ساعات النوم ودورته، وهذه المادة يتم إنتاجها في الظلام وتتأثر بعدة عوامل منها الإضاءة الاصطناعية التي نتعرض لها مما يحد من إنتاج الميلاتونين، ولذا فإن تناول أغذية مثل؛ الكرز يساهم في زيادة مستوياتها في الجسم.

الكرز الأحمر لتخفيف الوزن

يحوي الكرز من مكوناته ما يزيد عن 75% ماء، بالإضافة إلى نسبة عالية من الألياف الغذائية ومستويات قليلة من السعرات الحرارية وبهذا فإن الكرز يعد غذاء مميز لمن يطمح لخسارة الوزن إذ أنها تعزز الشعور بالشبع وامتلاء المعدة، والتقليل من الوجبات المتناولة لاحقًا، وبمذاقه الحلو فهو وجبة خفيفة مميزة كبديل للحلويات والأغذية العالية بالطاقة.

الكرز الأحمر لتعزيز صحة القلب

يساعد تناول الكرز الاحمر في تقليل مستويات الكولسترول في الدم عن طريق إبطاء امتصاصه في الدم، وبالتالي فهو يساهم في تعزيز صحة القلب، كما وأن محتواه من البوتاسيوم والمغنيسيوم يعمل على تنظيم مستويات ضغط الدم مما يحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية، ومحتواه من مضادات الأكسدة القوية يحارب التهابات القلب.

فوائد الكرز للحامل

الكرز يقاوم الالتهابات: يعمل الكرز على مقاومة الالتهابات التي قد تتعرض لها الحامل خلال فترة الحمل لاحتوائه على مادة الكويرسيتين، وهي مادة طبيعية تعمل على مقاومة الالتهابات، وبما أن الحامل قد تتعرض لبعض الالتهابات بعد الولادة، فسيكون من الجيد أن تتناول بعضًا من الكرز الطازج أو مربى الكرز أو الكرز المجفف، وخاصةً في الشهر الأخير من الحمل.

الكرز يحتوي على مضادات للأكسدة:

يتميز الكرز عن كثير من الفواكه بأنه غني جدًّا بمضادات الأكسدة التي تحتاجها الحامل بشدة هي وجنينها، حيث يحتوي كل 250 ملليجرامًا من الكرز على ما يقرب من خمس حصص من بعض الفواكه والخضروات، كالبازلاء والبطيخ والموز والجزر، حيث تساعد مضادات الأكسدة هذه على محاربة الخلايا السرطانية والجلطات التي قد تتعرض لها الكثير من النساء الحوامل، وتحارب كذلك علامات الشيخوخة.

الكرز يحسن الحالة المزاجية:

تعاني الكثير من الحوامل من تقلبٍ شديدٍ في المزاج خلال هذه الفترة، لذا فإن تناولها للقليل من الكرز يحسن الحالة المزاجية للحامل ويهدئ أعصابها ويساعدها على الاسترخاء.

الكرز يقلل نسبة الكوليسترول في الدم:

يحتوى الكرز على خصائص تعمل على خفض مستوى الكوليسترول، وبما أن الحوامل من الصعب عليهن التحكم في نوعية الأطعمة المتناولة، فمن الطبيعي أن ترتفع نسبة الكوليسترول في الدم لديهن، لذلك عزيزتي ننصحك بتناول الكرز من أجل تخفيض نسبة الكوليسترول.

الكرز يحد من آلام الرأس:

من الأعراض الطبيعية التي تتعرض لها الحامل الشعور المتكرر بالصداع، لذا ننصحك بتناول الكرز لأنه يحد من الشعور بآلام الصداع المستمرة والمتكررة.

الكرز ينظم الساعة البيولوجية:

الكثر من الحوامل تعاني من مشاكل الأرق أثناء النوم خلال فترة الليل، لذا ننصحك بتناول عصير الكرز ليسهل عليك الدخول في النوم، وذلك وفقًا لدراسة أمريكية أجريت في جامعة تكساس، حيث أثبتت هذه الدراسة أن كوبًا صغيرًا من عصير الكرز الحامض، يساعد على ضبط الساعة البيولوجية لدى الإنسان.

فوائد الكرز للاطفال

الكرز الأحمر يقي جسم الطفل من الكثير من الالام كآلام المفاصل والروماتيزم.

الكرز الأحمر له دور كبيرفي إدرار البول وعلاج ومنع حدوث التهابات المجاري البولية

الكرز الأحمر يعمل على تسهيل عملية الهضم مع منع التعرض للإمساك و تلين الأمعاء ومن ثم التخلص من الفضلات.

يساهم الكرز الأحمر الحامض وكذلك عصيره بوجه أخص علي النوم بشكل جيد.

من فوائد الكرز الأحمر للاطفال التقليل من حدة الإنتفاخات.

من فوائد الكرز الأحمر للاطفال تقوية الجهاز المناعي وهذا لأنه مصدرًا هاماً للكثير من المعادن والفيتامينات وكذلك مضادات الأكسدة الهامة التي بدورها تقي الجسم من التعرض لأي نوع من العدوي (Infection) بالإضافة إلي إحتوائه علي أنزيم الميلاتونين.

يعمل الكرز الحلو علي الحماية من التعرض إلي السرطان وذلك لما يحتويه علي بعض الفيتامينات وبالأخص فيتامين ج وكذلك عنصر الأنثوسيامين، لكن هذا الأمر يحتاج إلي المزيد من الدراسات للتأكد من فعاليته.

فوائد الكرز للرجيم

الكرز يحفز عملية الأيض ويحرق الدهون أثناء الرجيم

الكرز يزيد نضارة البشرة ويعيد بناء الخلايا التالفة أثناء الرجيم.

الكرز يحتل المرتبة الأولى بين الفواكه لأنها قليلة في سعراتها الحرارية.

فوائد الكرز الاحمر للسكري

أشارت العديد من الدراسات إلى دور الكرز في تنظيم مستوى السكر الطبيعي في الدم؛ حيث أوضحت دراسةٌ أجريت عام 2012 أنّ مستخلص الكرز يساعد في السيطرة على مستوى سكر الدم، إضافةً إلى دوره في التقليل من مضاعفات مرض السكري، وفي مقال نشر عام 2017 وُجد أنّ مادة الأنثوسيانين الموجودة في الكرز والتوت الأزرق تستهدف مشكلة حساسية.

فوائد الكرز الاحمر للبشرة

يحتوي الكرز على الفيتامين أ الذي يعمل على حماية أنسجة البشرة ويجدد الخلايا، كما أنه يمنح البشرة الكثير من التألق ولون أحمر طبيعي وصحي. كما يحمي الكرز أنسجة الجلد ويجدد الخلايا التي تموت إثر تعرّضها لأشعة الشمس المؤذية والقاتلة بالإضافة الى التعب، الإجهاد وتأثيرات التقدم بالعمر التي لا مهرب منها.

فوائد الكرز الاحمر للكبد

يعتبر الكرز من المواد الغذائية التي تساعد في تطهير كامل للجسم، خاصة بالنسبة الكبد والكلى والاستهلاك العادي للكرز الاحمر أو عصيره يساعد في طرد السموم بشكل جيد، مما يساعد في أداء أفضل لمختلف اجهزة الجسم.