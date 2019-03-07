فوائد مذهلة للأجبان لا تفوّتيها

تناول الجبنة بانتظام يساعد على العيش مدة أطول

قولي"نعم" للأجبان وتلذذي بعذوبتها وطعمها. غنية بنكهتها، مغذية وصحية، وهي من المكونات التي نستخدمها بكثرة في أطباقنا اليومية. تعتبر الجبنة مصدرًا مركزًا من المواد الغذائية الموجودة في الحليب الذي اشتُقت منه.

الجبنة "إكسير الحياة"! ووفقًا لباحثين نمساويين فإنَّ الجبنة تساعد على الحياة لمدة أطول وتجعلك بحالة صحية أفضل. والسرّ في ذلك هو جزيء "السبيرمدين" الموجود في الحيوان المنوي للرجل.

فوائد جديدة للأجبان.. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها جامعة غراز للطب في النمسا، فإنَّ تناول الجبنة بانتظام يساعد على العيش مدة أطول وبصحة أفضل، والسبب هو "السبيرمدين". وهذا الجزيء يوجد في بعض أنواع الجبنة مثل البلو تشيز والروكفورت، وبعض أنواع المشروم وبعض أنواع الحبوب وكذلك في الحيوان المنوي للرجل، وهو يساعد على صحة الخلايا والتخلص من الفضلات فيها ويساعد جهاز القلب على أداء وظيفته بشكل أفضل. إنه حليف ثمين وذو قيمة عالية.

للتوصل إلى هذه النتيجة، قام الباحثون بإجراء تجربة على الفئران على مدار عدة أسابيع، حيث أعطي قسم منها الماء المعزز بالسبيرمدين، فيما أعطي القسم الآخر ماء عاديًا.

يقول د. فرانك ماديو المؤلف المشارك في هذه الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية: "الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا معززًا بالسبيرمدين عاشت فترة أطول، وليس ذلك فحسب، وإنما كذلك كان جهاز القلب لديها يتمتع بصحة أفضل، وضغط الدم لديها أقل". ويضيف: "ثمة حاجة ضرورية إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت تنطبق هذه النتائج المذهلة على البشر كذلك. وعلى أية حال، نحن نأمل في الوقت الحاضر أن ننصح فقط بتناول الجبنة بانتظام ولكن بدون إفراط. ولغاية الآن، لاحظنا فوائد السبيرمدين على الحشرات فقط وهذه هي المرة الأولى التي نرى فيها تأثيره على نظام معقد مثل الفئران".

فهل ستصبح الجبنة "الغذاء الصحي الجديد"؟ في الواقع نعم، ففي حزيران 2013 اكتشف باحثون هنديون كذلك أن قضمة صغيرة من الجبنة من وقت إلى آخر تمنع نخر الأسنان.

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