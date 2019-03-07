كل ما يجب أن تعرفه عن فوائد البوملي

تساعد البوملي في التخفيف من حالة الأرق التي يصاب بها الإنسان

يعد نبات البوملي أو الـ Polemo، واحدًا من النباتات التي تنتمي إلى جنس الحمضيات في المملكة النباتية الكبيرة، حيث يطلق عليها في دولة العراق اسم السندي، أمّا اسمه العلمي فهو Citrus maxima. ويعد البوملي واحدًا من أكبر أنواع الثمار الحمضية، حيث إنّ كتلة الثمرة الواحدة قد تصل في بعض الأوقات إلى عشرة أرطال تقريبًا، كما أنّ له قشرة سميكة جدًا، خضراء اللون. أمّا عن أماكن زراعته فيقال إن شجرة البوملي جلبت إلى الجزر الهندية الغربية من قبل الكابتن شادوك الذي جلبها من منطقة الصين.

الحمضيات إجمالًا لها العديد من الفوائد الهامة لجسم الإنسان، وكذلك الأمر بالنسبة للبوملي التي تعد نوعًا هامًا من أنواع الحمضيات، ذلك أنّها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة والهامة لجسم الإنسان، وفيما يلي بعض أبرز فوائد البوملي.

فوائد فاكهة البوملي:

- تساعد على تقوية وتمتين اللياقة البدنية عند الإنسان من خلال تنشيط الجسم، وزيادة فعالية الشرايين ومرونتها، حيث يحتوي نبات البوملي على كميات لا بأس بها من الفيتامين C الذي يعد أحد أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها جسم الإنسان.

- تدعم عملية الهضم في جسم الإنسان، وتحسنها.

- تساعد على مقاومة حالات الإرهاق التي قد تصيب الإنسان للعديد من الأسباب.

- تقي من ضرر الخلايا السرطانية التي قد تتسبب بالإصابة بسرطان الثدي، وذلك بسبب احتوائها على مادة البيوفلافونويد، كما أنها تكافح الأنواع المختلفة الأخرى من أنواع السرطانات.

- تكافح إصابة بعض الناس بمرض السكري.

- تساعد في التخفيف من حالة الأرق التي يصاب بها الإنسان.

- تعزز من الصحة القلبية عند الإنسان من خلال التقليل من نسبة الكولسترول المرتفعة لديه، مما يعمل على التقليل بشكل واضح من إصابته باعتلال الشريان التاجي.

- تساعد على مقاومة حالة الحمى عند الإنسان.

- يمكن استعمالها في تحضير الأغذية الصحيّة المفيدة لجسم الإنسان.

- تعالج التهاب كل من البنكرياس، والحلق.

- تصفي الجسم من أنواع السموم، خاصة تلك المتراكمة في شرايين الإنسان، كما وتطهر الشرايين ممّا علق بها من شوائب المختلفة.

- تحتوي على نسب مناسبة من ممانعات الأكسدة أكثر من احتواء الثمار الأخرى بأنواعها عليها، الأمر الذي يحدّ من تأكسد الكولسترول السيء.

- تساعد على ضبط كتلة الجسم وذلك من خلال وجود الإنزيم الحارق للدهون ،والذي يساعد على التقليل مما يحتويه الجسم من مواد دهنية، ونشا، وسكر.

- تتفاعل ثمرات البوملي عند تناولها مع الأدوية التي يتناولها الإنسان في بعض الحالات؛ بسبب احتواء الحبة الواحدة منها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وكمية كبيرة من الفيتامينات.

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