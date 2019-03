البرتقال.. كنز لا غنى عنه في الشتاء!

نسبة كبيرة من فيتامين C موجودة في البرتقال تساعد في تقوية جهاز المناعة

يعد البرتقال من أكثر الفواكه الحمضية استعمالًا في الشتاء، لوفرة إنتاجه ورخص ثمنه، لكن إذا تعرفنا على فوائده سنرى أنه يعد في نظر الطب من أغلاها .

فهو يحتوي على حوالي 80-85% من وزنه ماء، ويحتوي على نسبة من الكربوهيدرات والألياف، وهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين A،B1،B2،C. كما أنه يحتوي على أملاح معدنية مثل أملاح الفسفور، البوتاسيوم الحديد والكالسيوم؛ ومن أهم فوائد البرتقال:

1- الوقاية من مرض السرطان: الثمار الحمضية تساعد في مكافحة السرطان. وأثبتت الدراسات أن الحمضيات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة، الفم، الحنجرة والبلعوم بنسبة من 40% إلى 50%. البرتقال هو مصدر قوي للفيتامين C، ومضاد للأكسدة ويساعد على تخفيض نسبة خطر الإصابة بسرطان القولون وأنواع أخرى من السرطان. البرتقال يحتوي على العديد من الخصائص العلاجية الأخرى، وكذلك المغذيات النباتية مثل الانثوسيانين التي لها خصائص مضادة للسرطان.

2- سرطان الرئة وصحة الجهاز التنفسي: البرتقال يحتوي على كميات عالية من الكاروتين يسمّى بيتاكريبتوزانتين، وأثبتت الدراسات أن الأطعمة الغنية بالبيتاكريبتوزانتين مثل البرتقال تدعم صحة الجهاز التنفسي وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 27%.

3- نسبة عالية من الفيتامين C: برتقالة واحدة فقط توفر 115% من الفيتامين C. والفيتامين C معروف بقدرته على تقوية جهاز المناعة. وأيضًا يساعد على خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الرصاص في الدم والذي يساعد على تقليل خطر الإصابة بالمياه الزرقاء على العين أو إعتامها.

4- مضادات الأكسدة: البرتقال هو من أقوى مضادات الأكسدة. والمواد المضادة للأكسدة تقلل من خطر السرطان، وأمراض القلب والشيخوخة المبكرة من خلال منع الأكسدة في الجسم.

5- تقوية المناعة: النسبة الكبيرة من الفيتامين C الموجودة في البرتقال تساعد في تقوية جهاز المناعة، والتي لها دور فعال في الوقاية من الأمراض. لذا فإن تناول البرتقال يساعد على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

5- الكالسيوم: بفضل غناه بالكالسيوم فإن تناول البرتقال يحمي من الإصابة بترقق العظام، خاصة بالنسبة للسيدات بعد سن الأربعين.

6- مرض السكر: الفركتوز الطبيعي في البرتقال يساعد على توازن مستويات السكر في الدم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

7- البوتاسيوم: البرتقال هو مصدر جيد للبوتاسيوم، والبوتاسيوم يساعد على خفض ضغط الدم ويدعم صحة القلب بشكل عام، وأيضاً ضروري للحفاظ على كثافة العظام جيدة، ويؤدّي نقص البوتاسيوم إلى أمراض العظام مثل هشاشة العظام.

8- الألياف الغذائية: البرتقال مصدر جيد للألياف الغذائية التي تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي، وتساعد أيضًا في فقدان الوزن وتقليل مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

9- مضاد للالتهابات: تظهر الدراسات أن البرتقال يفيد في حالات الالتهابات، فهو مضاد جيد للالتهابات وذلك بفضل مادة مغذية تسمي "هيربيردين" والتي أثبتت الدراسات أنها تساعد على تقليل الالتهابات. الالتهاب المزمن يمكن أن يسبب الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، والتهاب المفاصل والعديد من الأمراض. ويساعد أيضًا الفيتامين C في التقليل من خطر التعرض للأمراض الالتهابية مثل الربو والتهاب المفاصل.

10- السكتات الدماغية: ذكرت الدراسات الأجنبية أن نصف كوب يوميًا من البرتقال كل صباح يساعد كثيرًا في الوقاية من السكتات الدماغية التي يصاب بها الرجال المصابون بارتفاع ضغط الدم أو مَن يعانون من البدانة، وأن كوبين مِن البرتقال لمدة ستة أسابيع تساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي بحوالي 10 ميلليمترات زئبق، وذلك لأنه مصدر رئيس للبوتاسيوم والكالسيوم والفوليت.

11- صحة المعدة: من فوائد البرتقال أيضًا أن يبقي المعدة بصحة جيدة. وقد أثبتت الدراسات أن البرتقال يساعد في علاج أمراض المعدة مثل القولون العصبي والإسهال. وأيضًا يساعد في مكافحة قرحة المعدة، وتساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة.

