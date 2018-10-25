فوائد الجريب فروت السحرية

يحتوي الجريب فروت على مكونات ضرورية للجسم كالحديد والفوسفور (shutterstock.com)

تبقى مشكلة التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة هي الأكثر شيوعاً وصعوبةً خاصةً خلال فصل الشتاء حيث تصبح الحركة قليلة وتمتاز نوعية الأطعمة بكونها أكثر دسماً، لذا ننصح بالجريب فروت لما له فوائد كثيرة خاصة في تخفيض الوزن.

ومن أبرز فوائد الجريب فروت:

• يساعد الجريب فروت في الحد من مشكلة الإمساك ويحسن عملية الهضم لاحتوائه على البيكتين.

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• يساهم الجريب فروت في خفض الشهية مما يجعله حلاً للراغبين بإنقاص الوزن. كما أن احتواء الجريب فروت على نسبة عالية من الأنزيمات والماء وانخفاض نسبة الصوديوم فيه، كلها عوامل تجعله سلاحاً مهماً في مواجهة زيادة الوزن. وتعتبر هذه العناصر من الاساسيات لتنشيط عملية الايض وخفض الوزن. لذلك يساعد تناول الجريب فروت يومياً أو شرب عصير الجريب فروت للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة.



• يعتبر الجريب فروت من الفاكهة المفيدة لمحاربة السرطان لغناه بالليكوبين المضاد للأكسدة. كما يساعد على محاربة أمراض القلب والجلطة وله اهمية كبرى للأعصاب والدم.



• إذا كنت تعانين التكلس اشربي عصير الجريب فروت الذي يساعد على محاربة المرض. سرعان ما تلاحظين أن أعراض التكلس قد خفت بشكل ملحوظ.

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• تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الجريب فروت على خفض مستويات الكوليسترول. لكن في حال الخضوع إلى علاج منتظم لارتفاع ضغط الدم أو الحساسية او الاكتئاب أو رجفة القلب...، من الضروري استشارة الطبيب قبل اعتماد الجريب فروت بشكل دائم ضمن البرنامج العلاجي.



• يعتبر الجريب فروت وعصير الجريب فروت من العلاجات المعتمدة بكثرة للزكام وارتفاع الحرارة ونزلة البرد. كما يساعد على التخلص من الحصى في الكلى وينشط وظائف الكبد ويقوي المناعة ضد الالتهابات.



• ينصح بتناول الجريب فروت بشكل منتظم للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.



• يحتوي الجريب فروت على مكونات ضرورية للجسم كالحديد والفوسفور والمغنيزيوم وحمض الفوليك والفيتامينات "ب" والكالسيوم والمنغنيز.

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