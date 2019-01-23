فوائد الجزر للرجيم

يحتوي الجزر على كميّة جيّدة من الماء حيث يساعد على الشعور بالشبع

قد يساعد الجزر في عمليّة إنقاص الوزن سواء كان طازجاً أو مطبوخاًإذا كان مدرجاً ضمن النظام الغذائيّ الصحيّ الخاصّ بفقدان الوزن، والذي يتناسب مع صحتنا، شرط أن يكون النظام الغذائيّ المتّبع ملبيّاً للاحتياجات الغذائيّة الأساسيّة، فليس من الصحيح الاعتماد على صنف واحد عند محاولة فقدان الوزن.

1- إنّ الكوب الواحد من الجزر الطازج المفروم، يحتوي على 52 سعرة حراريّة، إذن فهو من الأغذية المنخفضة بمحتواها من السعرات الحراريّة، وهذا يساعد على فقدان الوزن.

2- إن الجزر غنيّ بالألياف التي تساعد في السيطرة على الوزن، فهو يساعد على الشعور بالشبع، وبالتالي تناول كميّات أقل من الأطعمة ذات السعرات الحراريّة العالية، كما أنّ الألياف تساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكريّ من النوع الثاني.

3- إنّ الكوب الواحد من الجزر الطازج يحتوي على 3.6 غراماً من الألياف، علماً بأن الكميّة التي يحتاجها الرجل من الألياف تتراوح بين 30 و 38 غراماً من الألياف يوميّاً، أمّا النساء فهنّ بحاجة إلى كميّة تتراوح بين 21 و 25 غراماً منه.

4- يعدّ الجزر من الأصناف الغنيّة بالسكريّات مقارنة ببعض الأصناف الأخرى من الخضراوات، لكنّه في ذات الوقت يعدّ قليلاً بمحتواه منها عند مقارنته مع الأصناف الأخرى من غير الخضراوات، علماً بأنّ الكوب الواحد منه يحتوي على 6 غرامات من السكريّات الكليّة.

5- يحتوي الجزر على حوالي 390 ملليغرام من البوتاسيوم، الذي يقوم بصدّ التأثير السلبيّ للصوديوم على ضغط الدم،و 7.2 ملليغرام من فيتامين (ج) الضروري لتشكيل الكولاجين والتئام الجروح ،و 16.1 ميكروغرام من فيتامين (ك) المهمّ في عمليّة تخثّر الدمّ.

6- يحتوي الجزر على كميّة جيّدة من الماء، حيث إنّه يساعد على الشعور بالشبع، فنسبته في الجزر تساوي 88%، وبالتالي يوفّر كميّة جيّدة من احتياجات الجسم من الماء.

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