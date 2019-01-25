القليل من الجوز يوميًا يساعد في الوقاية من مرض السكري

بالرغم من احتواء ثمرة الجوز على نسبة عالية من السعرات الحرارية غير أنها لم ترتبط بزيادة الوزن (shutterstock.com)

توصلت دراسة جديدة إلى أن القليل من ثمار الجوز يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

وأكدت الدراسة أن تناول ثمرة الجوز يوميا يساعد في الوقاية من أمراض خطيرة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الدهنية والتي تقوم بالمحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية وتخفض مستوى الكولسترول وضغط الدم بالإضافة لكونها تساعد في تخفيض خطورة الإصابة بمرض السكري.

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وقال الباحثون بعد تحليل بيانات أكثر من 34 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 85 عاما إلى أن الأشخاص الذين تناولوا ملعقة ونصف من الجوز يوميا على مدار عام كامل كان لديهم خطر الإصابة بداء السكري أقل مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوه وأما الأشخاص الذين تناولوا ثلاث ملاعق انخفض معدل تطور مرض السكري من النوع الثاني بنسبة 47 بالمئة.

وقالت الباحثة والمشرفة على الدراسة في جامعة كاليفورنيا لينور عرب إن “الرابط القوي في هذه الدراسة بين مستهلكي الجوز وانخفاض معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني هو سبب إضافي لإدراج الجوز في النظام الغذائي”.

بالرغم من احتواء ثمرة الجوز على نسبة عالية من السعرات الحرارية غير أنها لم ترتبط بزيادة الوزن ولذلك ينصح الباحثون بإضافة نحو4 ملاعق من ثمار الجوز إلى النظام الغذائي اليومي للوقاية من الإصابة بمرض السكري النمط الثاني إضافة إلى الفوائد الصحية الهائلة الأخرى.