يقوّي الحساء مناعة الجسم وذلك لأنه يحتوي على مضادّات للأكسدة

الحساء أحد الأطباق الجانبية التي تقدم على السفرة لما يتمتع به من طعم لذيذ ومميّز، ومن قيمة غذائية عالية، حيث إنّ له العديد من الفوائد للجسم، وهو من الأطباق التي يتمّ طهيها بأنواع من الخضروات المفيدة، مع إمكانية اضافة المنكّهات، وأهمّ ما يميّزه إمكانية تحضيره بأكثر من طريقة.

والحساء نوعان وهما: الحساء الغنيّ بالمرق المضاف إليه المعكرونة أو الخضروات، أو الحساء الغنيّ بالزبدة، أو الكريمة، وفي هذا المقال سنعرفكم على فوائد الحساء وأهميته:

1- يمد الحساء الذي يحتوي على مكوّنات طبيعيّة طازجة الجسم بالفيتامينات، والمعادن الضروريّة للجسم مثل: فيتامين ج، والكربوهيدرات، والألياف، والكربوهيدرات، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.

2- يقوّي الحساء مناعة الجسم؛ وذلك لأنه يحتوي على مضادّات للأكسدة، والسلينيوم، والزنك.

3- يعتبر من الطرق التي تحتفظ بالفوائد الصحية للخضار عند طهيه.

4- يحمي الجسم من الجفاف؛ وذلك لأنّه يحتوي على كمّيّة كبيرة من المياه.

5- يخلّص من الوزن الزائد؛ وذلك لأنّه يعطي شعوراً بالشبع حيث يفضّل تناوله بالفترة قبل وجبة الغداء، أو العشاء بفترة.

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