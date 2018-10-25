طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر الشهية
يقدم إليك سيدتي "مطبخ البوابة" طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر الشهية وخصوصًا في فصل الشتاء:
المقادير:
-2 كوب من العدس
-3 بصل حجم وسط
-2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
-3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
-1 ملعقة صغيره ملح
-1 ملعقة صغيره كمون ناعم
-1/2 ملعقة صغيره فلفل أسود
-9 كوب ماء
طريقة التحضير:
- أولًا يغسل العدس بالماء والخل أو الليمون جيدًا للتخلص من أي أتربة ثم يعاد غسله عدة مرات ويصفى.
- ثم يوضع في قدر متوسط الحجم على النار، يوضع العدس المغسول في الماء ويوضع جانبًا.
- يقطع البصل قطع متوسطة الحجم، يضاف إلى العدس ثم يوضع القدر على نار متوسطة، يترك ليغلي وتزال الرغوة البيضاء عن سطح الماء.
- عندما يغلي الخليط، يغطى القدر ويترك العدس لينضج على نار خفيفة لمدة 40 دقيقة مع التحريك من وقت لآخر.
- يضاف الملح، الكمون والفلفل إلى العدس ويحرك جيدًا ثم يرفع القدر عن النار.
- تسكب الشوربة في وعاء زجاجي مقاوم للحرارة ويخلط بالخلاط اليدوي لمدة 5 دقائق حتى يهرس العدس تمامًا.
- تعاد الشوربة إلى القدر، يوضع على النار ثم يضاف الزيت وتترك الشوربة حتى تغلي.
- يرفع القدر عن النار، تسكب شوربة العدس في وعاء، تزين بالبقدونس المفروم وتقدم ساخنة.
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