شوربة العدس الأصفر الشهية

يقدم إليك سيدتي "مطبخ البوابة" طريقة تحضير شوربة العدس الأصفر الشهية وخصوصًا في فصل الشتاء:

المقادير:

-2 كوب من العدس

-3 بصل حجم وسط

-2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

-3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

-1 ملعقة صغيره ملح

-1 ملعقة صغيره كمون ناعم

-1/2 ملعقة صغيره فلفل أسود

-9 كوب ماء

طريقة التحضير:

- أولًا يغسل العدس بالماء والخل أو الليمون جيدًا للتخلص من أي أتربة ثم يعاد غسله عدة مرات ويصفى.

- ثم يوضع في قدر متوسط الحجم على النار، يوضع العدس المغسول في الماء ويوضع جانبًا.

- يقطع البصل قطع متوسطة الحجم، يضاف إلى العدس ثم يوضع القدر على نار متوسطة، يترك ليغلي وتزال الرغوة البيضاء عن سطح الماء.

- عندما يغلي الخليط، يغطى القدر ويترك العدس لينضج على نار خفيفة لمدة 40 دقيقة مع التحريك من وقت لآخر.

- يضاف الملح، الكمون والفلفل إلى العدس ويحرك جيدًا ثم يرفع القدر عن النار.

- تسكب الشوربة في وعاء زجاجي مقاوم للحرارة ويخلط بالخلاط اليدوي لمدة 5 دقائق حتى يهرس العدس تمامًا.

- تعاد الشوربة إلى القدر، يوضع على النار ثم يضاف الزيت وتترك الشوربة حتى تغلي.

- يرفع القدر عن النار، تسكب شوربة العدس في وعاء، تزين بالبقدونس المفروم وتقدم ساخنة.

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