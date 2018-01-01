دراسة: تناول الخضروات الورقية يحد من فقدان الذاكرة

تعد الخضروات الورقية وسيلة بسيطة لتعزيز صحة الدماغ (shutterstock.com)

قالت دراسة جديدة اجراها باحثون من جامعة راش في شيكاغو ان تناول الخضروات الورقية يساعد على الحد من فقدان الذاكرة.

واضافت الدراسة التي نشرها موقع جي دي ان اونلاين الاليكتروني ان تناول وجبة واحدة من الخضروات الورقية يوميًا قد يجنب فقدان الذاكرة في سن الشيخوخة ويجعل المخ اكثر شبابًا.

وذكرت أن الفرق بين المسنين الذين يأكلون الخضروات والذين لم يأكلوها كان مذهلًا اذ بلغ ما يعادل 11 عامًا.

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وقالت "مارثا كلير" مديرة المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو: إن إضافة الخضروات الخضراء المورقة يوميًا إلى نظامك الغذائي قد يكون وسيلة بسيطة لتعزيز صحة الدماغ.

وتتبعت الدراسة 960 شخصا يبلغ متوسط أعمارهم 81 عاما وذلك لمتوسط خمس سنوات تقريبا و لم يكن لدى أي شخص اصابة بالخرف عند بدء الدراسة.

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وأكمل المشاركون الاستبيانات التي سألت عن عدد المرات التي يتناولون فيها بعض الأطعمة بما في ذلك السبانخ واللفت والكرات والخس كما تم اختبار مهارات التفكير والذاكرة مرة واحدة في السنة.

ووجدت الدراسة أن الاشخاص الذين يتناولون وجبة يومية واحدة على الاقل من الخضروات الورقية لديهم معدل انخفاض أبطأ في اختبارات الذاكرة ومهارات التفكير من الاشخاص الذين لم يتناولوا هذه الخضروات ابدًا او نادرًا.

وتم التوصل الى هذه النتائج حتى بعد الاخذ في الاعتبار عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومستوى التعليم والتمارين النفسية.

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