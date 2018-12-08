دراسة حديثة: الخضراوات تحمي الذاكرة

تناول الكثير من الفواكه والخضراوات يساعد على تجنب انخفاض الذاكرة (shutterstock.com)

توصلت دراسة أميركية حديثة، إلى أن الرجال الذين يكثرون تناول أنواع من الفاكهة والخضراوات أقل عرضة لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير.

الدراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هارفارد، ونشروا نتائجها الجمعة في دورية «Neurology» العلمية. وللوصول إلى نتائج البحث، راقب الفريق 27 ألفًا و842 رجلاً على مدار 26 عامًا.

وصنّف الباحثون العينة وفقًا لكميات الفواكه والخضراوات المستهلكة يوميًا، مع إخضاعهم إلى اختبارات قصيرة ودورية لمراقبة قدرتهم على التفكير والتذكر.

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ووجد الباحثون أن الرجال الذين أكثروا من تناول الخضراوات الورقية الداكنة والفلفل الأحمر والأصفر، بالإضافة إلى التوت وعصير البرتقال؛ كانوا أقل عرضة لتراجع الذاكرة ومهارات التفكير، بنسبة 34 %، مقارنة بغيرهم. ولدى الرجال الذين يشربون عصير البرتقال يوميًا، ترتفع تلك النسبة إلى 47%، مقارنة بمن يشربونه مرة في الشهر.

وقال الدكتور «تشانغتشنغ يوان» قائد فريق البحث، إن الدراسة تقدم المزيد من الأدلة على أن خيارات النظام الغذائي مهمة للحفاظ على صحة الدماغ.

وأضاف: «النتائج تدعم فكرة أن تناول الكثير من الفواكه والخضراوات يساعد على تجنب انخفاض الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر».

وتابع أن انخفاض الذاكرة ينذر بالإصابة بضعف الإدراك المعتدل، وهو حالة مرضية تسبق الإصابة بمرض الزهايمر.

وحتى الآن، لا يوجد دواء فعال للمرض، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعًا، ومن أعراضه التدهور المتواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.

ويتطور المرض تدريجياً حتى الوصول إلى العجز عن القيام بالأعمال اليومية والتواصل، وقد تتدهور الحالة إلى درجة فقدان الأداء الوظيفي. ووفقا لتقرير جمعية الزهايمر الأميركية لعام 2016، فإن المرض يصيب نحو 47 مليون شخص حول العالم، ويكلف أنظمة الرعاية الصحية أكثر من 818 مليار دولار أميركي. وأضاف التقرير أن الزهايمر هو خامس سبب رئيسي لوفاة كبار السن فوق 65 عامًا.