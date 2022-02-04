الدموع ضرورية لصحة العين، حيث أن البكاء عملية بيولوجية طبيعية تساعدك على التعبير عن الألم والعواطف ومعالجتها، وبغض النظر عن عدد المرات التي تذرف فيها الدموع، فقد تتساءل عن فوائد الدموع للبشرة وكيف تؤثر فيها.

فوائد الدموع للبشرة

بالنسبة لمعظم الناس، البكاء أمر لا مفر منه، وفي الحقيقة أن التعرض قصير المدى للدموع ليس ضارًا، إلّا أن التعرض طويل الأمد يمكن أن يسبب تغيرات في ترطيب البشرة أو تهيجًا طفيفًا بسبب اختلاف درجة الحموضة، وإن إنتاج الدموع وذرفها له تأثير على وجهك بالكامل.

الفوائد الصحية للدموع

بينما قد تشعر في البداية بالإرهاق بعد توقف الدموع عن التدفق، يُعتقد منذ فترة طويلة أن البكاء له عدد من فوائد الصحة الجسدية والعقلية، وتشمل ما يلي:

تخفيف الإجهاد والتوتر

تعزيز مزاجك

إزالة السموم من الجسم

إطلاق الإندورفين (مواد كيميائية «للشعور بالرضا»)

والبكاء هو الطريقة الطبيعية للجسم للتعامل مع الألم والعواطف، ومع ذلك، فإن ممارسات البكاء لدى الجميع مختلفة، ولا تزال الأبحاث جارية.

العناية بالبشرة حول عينيك

الجلد حول عينيك رقيق جدًا وغالبًا ما يكون عرضة للهالات السوداء غير المرغوب فيها والانتفاخ، ويشعر الكثير من الناس بالقلق من أن الهالات السوداء تجعلهم يبدون أكبر سنًا أو متعبين باستمرار.

وفي الواقع، يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية والمنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية في علاج هذه الأنواع من الالتهابات، وفيما يلي العديد من النصائح التي أوصى بها الطبيب للعناية بعينيك والجلد المحيط.

تحقق من الثلاجة

يقول سيلال إنه يمكن العثور على بعض الطرق السهلة للغاية وغير المكلفة لعلاج الجلد حول العينين في الثلاجة، حيث يمكن أن تساعد شريحة من البطاطس والخيار في تخفيف التورم وتقليل الهالات السوداء تحت العينين، وذلك لأن الخيار يحتوي على مضادات أكسدة قوية تقلل التهيج، وتحتوي البطاطس على إنزيم يسمى الكاتيكولاز يساعد على تفتيح البشرة.

النوم والتوتر

يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم وإدارة التوتر أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر برعاية الجلد تحت عينيك، حيث يقول بالم: «قلة الراحة المناسبة أو أحداث الحياة المجهدة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات جسدية حول مناطق العين، مما يدفعنا إلى الظهور بمزيد من التعب».

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يحتاج البالغون عمومًا إلى حوالي 7 إلى 9 ساعات من النوم في الليلة.

استخدم كريم العين عالي الجودة، حيث يقول بالم: «يمكن أن يساعد كريم العين المناسب المستخدم مرتين يوميًا في تحسين ملمس البشرة وكذلك [تقليل] الانتفاخ».

وهناك العديد من كريمات العين في السوق وبأنواع مختلفة، لذا فإن أفضل طريقة للعثور على الكريمات المناسبة لك هي التحدث مع طبيب الأمراض الجلدية أو خبير العناية بالبشرة.

النظام الغذائي والكحول

يوصي بالم بتجنب الإفراط في تناول الكحول أو الملح، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الدوائر أو الانتفاخ.

العناية بالعين مع الحساسية

إذا كنت ترغب في تقليل تصبغ العين، ينصح بتجنب فرك عينيك.حيث قد تتسبب الحساسية في فرك عينيك لتخفيف الحكة، لكن الفرك يتسبب في ترهل الجلد الرقيق حول العينين، مما يؤدي إلى كسر الشعيرات الدموية ويغمق الجلد حول عينيك.

للمساعدة في علاج حساسية العين، توصي باستخدام قطرات مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية وقطرات العين الاصطناعية لتقليل الحكة، أو بدلاً من ذلك، يمكنك تجربة كريمات العين التي تحتوي على الكافيين، والتي تقيد الشعيرات الدموية.

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