من فوائد الذرة البيضاء أنها تقوي العظام والأسنان

تحتوي الذرة البيضاء على قيمة غذائيّة مرتفعة، حيث تحتوي على النشأ والسيليلوز، والسكريات، والألياف الغذائيّة، والماء، وجزيئات الطاقة، والبروتينات، والدهون، والكربوهيدرات، والسعرات الحرارية، والعناصر المعدنية مثل: الحديد، والكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، كما تحتوي على الفيتامينات مثل الثيامين، والريبوفلافين، والنياسين، وفيتامين ب المركب، والعديد من الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة، والزيوت، وفيتامين ج، وفيتامين أ، وحمض الفوليك، وحمض الساليسيليك.

للذرة البيضاء فوائد متعددة، من أهمّها ما يلي:

1- تُستخدم كأعلافٍ للحيوانات، وذلك على شكل حبوب مركّزة، أو على شكل أعلاف خضراء مغذيّة جداً.

2- تعتبر مادة أوليّة لصناعة الكحول، حيث يتمّ استخلاص النشا والسليسلوز منها.

3- تدخل في صناعة المكانس، والسّلال، والعديد من المشغولات اليدويّة.

4- تعتبر من الأطعمة البديلة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين، لخلوّها منه.

5- من فوائد الذرة البيضاء أنها تقوي العظام والأسنان، وتمنع الإصابة بهشاشة العظام.

6- تزود الجسم بالطاقة، وتمنحه الحيوية.

7- تنظم مستوى السكر في الدم. تفيد الأشخاص الذين يرغبون باتباع حميات غذائية لتخفيف أوزانهم، لأنها تمنح الإحساس بالشبع.

8- تسهل عمليّة الهضم.

9- يستخرج منها زيت يستخدم في تحضير الطعام.

10- تقلل نسبة الكولسترول الضار في الدم.

11- تقلل من احتمالية الإصابة بأنواع عديدة من السرطانات، من بينها سرطان القولون.

12- ترفع من مناعة الجسم، وتحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض.

13- تعتبر نوعاً من المهدئات الطبيعية للألم، والسعال، والالتهابات.

14- تدرّ البول، وتمنع احتباس السوائل في الجسم.

15- تخفف المغص الكلويّ، وتمنع الإصابة بحصى الكلى.

16- تعالج التهاب المفاصل الروماتيزميّ، وتعالج النقرس "داء الملوك".

17- تقي من ارتفاع ضغط الدم، وتنقي الجسم من الفضلات والسموم.

18- يُستخرج منها دقيق مفيد للبشرة، حيث يعالج البثور، ويمنح البشرة النضارة والحيوية.

19- تحسّن من صحّة الشعر، وتعالج حروق الشمس.

20- تسنخدم حبوب الذرة البيضاء في إنتاج نوعٍ من أنواع التسالي اللذيذة والمفيدة، وهو البوشار.

21- تدخل في صناعةِ الحلويّات، وأصنافٍ متعدّدة من الطعام.

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