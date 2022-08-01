يعتبر حليب الثدي الخاص بك مصمم لتلبية الاحتياجات الغذائية للطفل حديث الولادة، وليس طفلك الوحيد الذي يجني فوائد كثيرة من الرضاعة الطبيعية، بل هناك امتيازات مهمة وفوائد كثيرة لك أيضاً.

فوائد الرضاعة الطبيعية لمدة عامين

1- الرضاعة الطبيعية تعزز الانتعاش بعد الولادة، عندما يرضع الطفل من ثديك، يؤدي ذلك إلى إطلاق هرمون الأوكسيتوسين وهو هرمون الشعور بالرضا والسعادة، والذي يشجع الرحم على التقلص إلى حجمه الذي كان عليه قبل الحمل، وهذا بدوره يقلل من تدفق الهلابة مما يعمل على فقدان الدم، هذا ليس كل شيء، لأنه الرضاعة الطبيعية تحرق ما بين 300-500 سعره حرارية كل يوم، وتساعد أيضاً على إنقاص وزن الطفل بشكل سريع.

من فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل أيضاً أنها تساعد على الحصول على وزن صحي وتظهر النتائج أن الأمهات المرضعات يصلن إلى أوزاهن قبل الحمل بمتوسط 6 أشهر قبل أولئك اللاتي يعطين أطفالهن حليباً صناعياً، ولا يزال لديهم مستويات دهون منخفضة في الجسم حتى عقد من الزمان.

2- الرضاعة الطبيعية تعتبر راحة مطلقة، يمكنك مغادرة المنزل دون حمل رضاعات وحلمات وأدوات التنظيف وغيرها من الملحقات، ويمكنك أيضاً أن تنسى حوالي الساعة 2 صباحاً إلى المطبخ لإعادة تعبئة الصيغة، لا تتطلب وجبات الطعام في وقت متأخر من الليل شيئاً أكثر تعقيداً من ثوب نوم يسهل الوصول إليه ودفئاً دافئاً وهادئاً مع طفلك الصغير، بالإضافة إلى ذلك، بمجرد أن تصبح انت وطفلك محترفاً في التمريض، وستتمكن من فعل أي شيء آخر في نفس الوقت، من تناول العشاء الخاص بك إلى اللعب مع طفلك.

3- الرضاعة الطبيعية تساعد على الترابط، بالنسبة للعديد من الأمهات، فإن الاتصال الجسدي والعاطفي الذي يحصلن عليه من الرضيع هو الفائدة النهائية، وهذا لا يعني أنك لن ترتبط بطفلك أثناء إرضاعه بالزجاجة، فقد يكون الأمر مختلفاً بعض الشيء.

4- الرضاعة الطبيعية تساعد على الحماية الصحية الممكنة في المستقبل، قد تقلل الرضاعة الطبيعية بشكل طفيف من خطر الإصابة بسرطان الثدي والرحم والمبيض في وقت لاحق من الحياة، ويمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض مزمنة في المستقبل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض هشاشة العظام والسكري من النوع 2، وأيضاً ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول.

5- الرضاعة الطبيعية فترة أطول خالية، حيث تبدأ الأمهات المرضعات في التبويض بعد 4-6 اشهر من الولادة، لكن بعض النساء يجدن أن فتراتهن لا تعود لفترة أطول في بعذ الحالات، وقد تمتد من 9إلى 18 شهراً، ومع ذلك لا يجب الاعتماد على الرضاعة الطبيعية كوسيلة منع حمل، ما لم تكن تأمل في الحمل مرة أخرى في وقت قريب جداً.

تحدث مع طبيبك حول خيارات تحديد النسل، من الناحية المثالية، قبل الولادة.

فوائد الرضاعة الطبيعية في الليل

فوائد الرضاعة الطبيعية في الليل تعمل على زيادة إدرار لبن الثدي عند الأم وذلك لأن هرمون الحليب ينشط بشدة خلال الليل، وعند الرضاعة يعطي المخ إشارة لإفراز الثدي للهرمون بشكل أكبر، وبالتالي تصبح هذه أهم وأول فائدة من فوائد الرضاعة الطبيعية في الليل.

هل الرضاعة الطبيعية تنحف الأم؟

نعم بالتأكيد، الرضاعة الطبيعية تعمل على تخفيف الوزن واستعادة الرشاقة لجسمك، ولكن بشكل تدريجي وبعدة ضوابط غذائية إذا التزمتِ بها كانت الرضاعة الطبيعية وسيلة فعالة لإنقاص وزنك. كما تساعد الرضاعة الطبيعية على استعادة شكل بطنك مسطحًا مرة أخرى بتسريع عملية عودة الرحم إلى وضعه وحجمه الطبيعي.

الى متى يستفيد الطفل من حليب الأم؟

يستفيد الطفل من حليب الأم حتى سن 6 أشهر، لا يحتاج الطفل إلى أي شكل آخر من أشكال الرضاعة سوى الرضاعة الطبيعية.

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