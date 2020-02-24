فيتامين e مهماً جداً لصحة ونضارة البشرة، والاستعمال المنتظم لفيتامين e قد يساعدك لتحصل على بشرة صحية، وينصح الخبراء للحصول على فوائد فيتامين e للبشرة باستعماله خارجياً، إذ أن استهلاكه فموياً قد لا يحقق النتائج المرجوة للبشرة.

فوائد فيتامين e للبشرة

1- حماية الجلد من الأشعة الضارة

مع أن الدراسات تفيد أن جزيئات فيتامين e تستطيع امتصاص جزء من الأشعة فوق البنفسجية، إلا أن قدرة الفيتامين على حماية البشرة من أشعة الشمس محدودة بسبب تنوع أطياف أشعة الشمس.

ولقد أفادت العديد من الدراسات السابقة عدم وجود قدرة فعلية لفيتامين e على الحماية من سرطانات الجلد.

ومع هذا كله، إلا أن الكثير من الدراسات أفادت أن تناول فيتامين e مع فيتامين سي، له تأثير كبير على حماية الجلد من الأشعة الضارة.

كما ربطت الدراسات مزج هذين الفيتامينين بكمية ضرر أقل في الحمض النووي للخلايا بعد تعرضها لأشعة ضارة.

2- خصائص مضادة للالتهاب

نظراً لأن فيتامين e يعتبر مفيداً في حماية الجلد من الأشعة الضارة عموماً، فإن أحد فوائد فيتامين e للبشرة تكمن في أنه قد يخفف من أي تورم أو احمرار أو أعراض ظاهرة ناتجة عن تحسس الجلد.

كما وأفادت العديد من الدراسات أن استعمال فيتامين e لعلاج العديد من الأمراض الجلدية المزمنة لوحده أو سوية مع فيتامين سي قد عاد بنتائج إيجابية.

3- الشفاء من الجروح

من المعروف أن نسب فيتامينات سي و ي في البشرة تتناقص وبشكل سريع حال إصابة البشرة بجرح أو حرق.

مع أن الدراسات لم تثبت تماماً بعد أن لفيتامين e قدرة على تسريع الشفاء، إلا أن العلاجات التي توصف للتسريع من التئام الجروح خاصة تقرحات الفراش والحروق تحتوي على فيتامينات إي وسي والزنك.

وتعتبر هذه المواد مزيجاً مثالياً يمكن المريض من الحصول على فوائد فيتامين e للبشرة.

4- ترطيب البشرة

تظهر النتائج عادة خلال 2-4 أسابيع من بدء استعماله خارجياً.

5- التخفيف من آثار علامات تمدد الجلد العنيدة

عبر دهن فيتامين e موضعياً على الجلد وغسله بعد 30 دقيقة.

6- الحصول على أظافر قوية

وذلك عبر نقع الأظافر لمدة 10 دقائق في ماء دافئ تمت إضافة فيتامين e إليه، وتكرار هذه العملية 5 مرات أسبوعياً.

7- ترطيب الشفاه المشققة والجافة

وذلك عبر تطبيق فيتامين e مباشرة على الشفاه وبانتظام.

8- التقليل من التجاعيد.

بعض الأطعمة الغنية بفيتامين (e) للحصول على بشرة صحية ونضرة:

- بذور دوار الشمس

- اللوز

- زيت الزيتون

- الخضروات الورقية وأهمها السبانخ

- المأكولات البحرية

- البروكلي

- البطاطا الحلوة

- الأعشاب المجففة مثل: البقدونس الريحان أو الزعتر

- الافوكادو

كيف تستطيعين التمييز بين فيتامين e النقي وغير النقي؟

- سوف تلاحظ على عبوة فيتامين e الذي تم تصنيعه نقياً كلمات مطبوعة مثل كلمة "طبيعي" بالعربية أو (natural) أو (d) بالإنجليزية.

- سوف تلاحظ على عبوة فيتامين e الذي تم تصنيعه ممزوجاً بمواد أخرى عبارات وكلمات مطبوعة مثل (all-rac).

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