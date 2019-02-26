فوائد بذور الفجل: للعقم، للصحة، للحامل وللجنين

تعالج بذور الفجل العقم عند الرجال وذلك بزيادة إنتاج الحيوانات المنويّة

يُعتبر الفُجل مِن أهم النّباتات الطّبيعيّة الّتي تُخدِّم جِسم الانسان وتمدة بِالطّاقة والحيَويّة حيْث يحتوي نبات الفُجل عُلي الكثير مِن العناصِر الغِذائيّة المُفيدة لِلجِسم ويَدخُل الفُجل في صِناعة السُّلطات وبعض من الوَجبات الشّعبيّة كالفتّوش ويسعاد في عِلاج العديد مِن الأمراض ومن أهمها علاج العقم:

فوائد بذور الفجل الصحية

- علاج أمراض القلب والشرايين، بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة الطبيعية.

- منقية للجسم ولها خصائص إزالة السموم.

- تعالج مشاكل المعدة لاحتوائها على كمية من الكربوهيدرات القابلة للهضم، وتساعد في حالات الإمساك.

- تحارب السرطان، وتحد من نمو الخلايا السرطانية وتسبب موتها.

- تعالج ارتفاع ضغط الدم بسبب وجود عنصر البوتاسيوم. تنظم مستويات سكر الدم.

القيمة الغذائية لبذور الفجل

لبذور الفجل خصائص طبية كثيرة، ويتم زراعة بعض الأصناف من أجل بذورها، يحتوي الفجل على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة للصحة، مثل: الكربوهيدرات، والسكريات، والبروتينات، والألياف الغذائية، والفيتامينات مثل فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب، والريبوفلافين، وحمض البانتوثنيك، والمعادن مثل الحديد، والفسفور، والمغنيسيوم والزنك، والبوتاسيوم، والفلوريد، وكمية قليلة من الدهون.

أهمية بذور الفجل للحمل:

- تعالج العقم عند الرجال وذلك بزيادة إنتاج الحيوانات المنويّة عند الرجال.

- تحتوي على حامض الفوليك الذي يمنع حدوث التشوّهات عند الأجنة.

- تحتوي على العناصر الضرورية التي تحتاجها الأم والجنين خلال الحمل.

- تنشط المبايض، وتنظم إفراز هرمونات الحمل.

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