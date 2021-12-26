فوائد السماق الصحية والجمالية، السماق جميعنا نستخدمه في المطبخ سواء على تتبيلة الفتوش والسلطات أو المسخن، الزعتر، الفلافل، ومن الافضل ادخاله إلى النظام الغذائي.

السماق هو عبارة عن نبتة شجرة ممكن أن تبقى صغيرة أو تكبير غلى ارتفاع 3 أمتار، وتصبح لونها أحمر، وهي مفيدة وقوية جداً من الناحية الصحية وأيضاً لدباغة الجلود وللخشب.

السماق يدخل مع التوابل، نبات شكله جميل، مذاقه حامض لاذع، يستهلك مع الأغذية، يحتوي على مركبات قوية لها خصائص علاجية وطبية، مضاد للجراثيم والفطريات والبكتيريا الخبيثة، له قوة كادحة للفيروسات مثل فيروس كورونا.

فوائد السماق الصحية

تساهم في السيطرة على نسبة السكر في الدم

تقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم ووقاية الخلايا من التلف

يساعد السماق على فتح الشهية.

علاج الفطريات الجلدية.

علاج مشاكل الحنجرة واللثة.

تسكين آلام الأسنان.

علاج مشاكل الجهاز البولي.

يعالج السماق الاسهال ويقلل من أعراضه.

يخلص السماق المغلي المعدة من الميكروبات التي تسبب الاسهال.

يقلل السماق من المغص الذي يتسبب فيه الاسهال.

تعزيز صحة العضلات

هل السماق علاج لفيروس كورونا؟

لا، السماق ليس علاجا لكورونا أو يحمي منه ولا يقتل الفيروس كورونا، وأيضا هذا ينطبق على جميع الأغذية والأعشاب، ولا يوجد طعام معين يشفي من كورونا.

فوائد السماق للرجال

يخفض السماق نسبة السكر في الدم ويقلل من المشاكل التي يسببها مرض السكري من النوع 2.

السماق مدر قوي للبول.

يقي من التهابات المسالك البولية

يخفض ضغط الدم

يوازن السماق بين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين

يعالج الجهاز التنفسي ومنطقة الحلق

يمنع الآثار والمضاعفات الخطيرة مثل التهاب الحلق والسعال الشديد الناجم عن العدوى.

فوائد السماق للقولون

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، وحركات الأمعاء غير المنتظمة، وارتجاع الحمض، واضطراب المعدة.

علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والقولون وذلك بسبب تأثيرات مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة.

فوائد السماق للنساء

تخفيف آلام الدورة الشهرية

معجزة للأمهات المرضعا

يزيد من حليب الثدي

علاج طبيعي للعديد من أمراض النساء.

فوائد السماق للبشره والشعر

علاج الحروق والجروح والالتهابات، التي قد تصيب البشرة أو الشعر، لذلك يدخل في صناعة المراهم الطبية.

صبغ الشعر الشايب أو الشعر الأبيض

علاج فطريات الجلد والحكة في الشعر

فوائد السماق للتنحيف

مصدر غني بفيتامين C المفيد للجسم

تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم

حرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم

يفتت الدهون الموجودة حول منطقة البطن خلال فترة التنحيف.

يعالج الإنتفاخات والغازات التي تحدث أثناء الرجيم.

يخلص الجسم من السموم والفضلات الضارة أثناء تخفيف الوزن.

يمنع السماق إحساس الشعور بالعطش خلال إنقاص الوزن.

يحافظ على مستوى الحموضة بالجهاز الهضمي خلال فترة التنحيف.

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