تناول الشاي الأخضر بعد الأكل الدسم يسهل عملية الهضم السريع داخل الأمعاء

يمنح الشاي الأخضر الكثير من الفوائد الصحيّة بسبب احتوائه على الكافيين، والثيوفيلين، والزيوت الطيارة، والمركبات متعدّدة الفينول؛ ولذلك يمكن أن يساهم تناوله بعد الأكل بفترة كافية في الحصول على العديد من الفوائد الصحيّة، مع العلم بأنّ فوائده لا تنحصِر بتناوله في وقت محدد، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الشاي الأخضر يُقلّل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد غير الهيمي والكالسيوم عندما يتمّ تناوله مع مصادرهما الغذائيّة، لذلك يمكن اعتبار أنّ أفضل أوقات شرب الشاي الأخضر هي تلك البعيدة عن أوقات الوجبات وتناول الطعام.

ومن فوائد الشاي الأخضر على الجسم بعد الأكل الدسم:

1- يعزز حرق الدهون الزائدة الناتجة عن الوجبة الدسمة، وبالتالي عدم زيادة الوزن عن الحد الطبيعي ويقلل الحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز ومقاومة الإنسولين، لذا ينصح بتناوله بعد أكل الوجبات السريعة والتي تحتوي على سعراتٍ حراريةٍ عالية ليتم التخلص منها قبل تخزينها في الجسم على شكل دهون.

2- يسهل عملية الهضم السريع داخل الأمعاء؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة وعدد من الفيتامينات التي تسهل عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تنظف الأمعاء وتمنع الإصابة بسرطان القولون.

3- يضبط مستوى السكر في الدم لقدرته على ضبط التغيرات الضارة في الدم والتي تحدث عقب تناول الوجبات الدسمة والتي تتسبب في أكثر الأوقات بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

4- يحسن مستوى النشاط والحيوية في الجسم بعد تناول الوجبة الدسمة والتي تتسبب بحالة من الكسل والخمول.

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