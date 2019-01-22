يُخفض الشاي الأخضر نسبة السكر في الدم

الشاي الأخضر هو نوع من أنواع الشاي، وهو شاي قليل الأكسدة على عكس الشاي الأحمر، وكما ذكرنا سابقاً أنّ الشاي الأخضر يُحضّر فور قطف الأوراق، ويحتوي الشاي الأخضر على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن.

ومن فوائد الشاي الأخضر لمرضى السكري:

1- يُخفض الشاي الأخضر نسبة السكر في الدم، والسكر هو العنصر المسؤول عن تخزين سكر الجلوكوز على شكل شحوم فعند تقليل نسبة السكر يؤدّي إلى تقليل نسبة الشحوم في الجسم.

2- يحتوي الشاي الأخضر مادّتين هما (بريكوز وغليسيت)، هاتان المادتين يستخدمان في الأدوية التي تُوصف لمرضى السكري.

3- يمنع من اضطرابات سكر الأنسولين ويمنع الزيادة السريعة للسكر بشكل مفاجئ.

4- الشاي الأخضر مضاد للأكسدة ويُنصح بشربه مع الأغذية التي تحتوي على النشا.

5- تناول الشاي الأخضر بانتظام يقلّل من فرص الإصابة بمرض السكري 2.

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