فوائد الشمر للقولون 

يمكن أن يكون الشمر مفيداً للأشخاص المُصابين بمتلازمة القولون العصبي وذلك لمُساعدته على استرخاء عضلات الأمعاء، وعلى تخفيف الغازات.

وقد أشارت الدراسات إلى أنّ تناول خليطاً من الكركم والزيت العطري للشمر قلّل من شدّة الأعراض المصاحبة للقولون العصبي، كما حسّن نوعيّة الحياة لدى المرضى المصابين بهذا المرض.

ومن جهةٍ أخرى فإنّ تناول الألياف الغذائيّة الموجودة في الخضار والفواكه؛ مثل الشمر يرتبط بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بالإضافة إلى وجود أدلّة غير كافية على أنّه قد يكون فعّالاً في حالات الإصابة بالتهاب القولون.

فوائد نبات الشمّر للحامل

والجدير بالذكر، أن الشمر من أنواع الخضار التي تنتمي إلى عائلة الجزر، والشبتّ ويتكوّن هذا النبات من اللبّ الأبيض الذي يمكن تناوله، كما أنّ له سيقاناً وأوراقاً قابلة للأكل، حيث يمكن استخدام هذه الأجزاء لتحضير السلطات، ويمتاز هذا النبات بمذاقه الحلو المشابه لمذاق اليانسون، ويمكن للأشخاص الذين لا يفضّلون مذاقه أخذ الجزء الأبيض منه ونقعه بالماء البارد لتقليل هذا المذاق، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ بذور الشمر تستخدم كنوع من التوابل في الطبخ الهندي والإيطالي.

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