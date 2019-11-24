نبات الشمّر هو ذو فوائد صحية كبيرة على جسم الإنسان غالباً ما يستخدم منه البذور وأحياناً الجزء الغض منه لما يحتويه من مركباتٍ كيميائية مفيدة جدًا.

وأثبتت الدراسات بأنّ نبات الشمر له فائدة كبيرة خلال فترة الحمل والإرضاع لدى المرأة؛ حيث يساعد على تنظيم مستويات الهرمون الأنثوي " الأستروجين "الهرمون الأساسي المسؤول عن عملية الحمل، وذلك لوفرة مركب الأنيثول فيه.

وكما يعود بمنافع عديدة على المرأة الحامل كتنشيط وتسريع عملية الولادة وتقليل الألم المرافق لها، إضافة إلى أنّه يخفف بعض المشكلات الجانبية التي تعاني منها الحوامل عادةً، ولكن بشرط عدم المبالغة في تناوله لأنّ كثرته قد تسبب الولادة المبكرة أحياناً.

ومن فوائد نبات الشمّر للحامل:

1- نبات الشمّر يسهّل عملية الولادة للمرأة الحامل ويمنع تعسرها، مع ضرورة عدم الإكثار من شربه حتى لا يتسبب بأضرار على الأم والجنين.

2- نبات الشمّر يزيد إدرار الحليب للأم المرضعة بعد الولادة مباشرة ويضمن حليباً وفيراً للطفل في أيامه الأولى، مع ضرورة شربه بكمياتٍ معقولة وعدم المبالغة في استخدامه كي لا يؤثر عكسياً على كمية إنتاج الحليب في الثدي لدى المرأة المرضعة.

3- يقلل نبات الشمّر نسبة الدم وحدّة النزيف في الدورة الشهرية بعد الولادة شريطة استخدامه تحت إشراف الطبيب.

4- يعزز نبات الشمّر صحة الحامل ويحميها من المشاكل الصحية المختلفة ويمنحها النشاط والحيوية خلال فترة الحمل المتعبة، لغناه بالمعادن والفيتامينات خاصة فيتامين ج المنشط للجسم، لذا فهو يحميها من نزلات البرد أو الانفلونزا.

5- يحمي الجنين من التشوهات الخلقية لغناه بمادة الفولات التي تضمن الخلقة السليمة للطفل بعد الولادة.

6- نبات الشمّر يبني الجهاز العصبي للجنين فيحميه من المشاكل العصبية مستقبلاً.

7- يقي الشمرمن مشكلة ارتفاع ضغط الدم للحامل خاصةً في الشهور الأخيرة من الحمل، عندما يزداد حجم الجنين ويزيد الضغط على بطن الأم، حيث إنّ نبات الشمر يعيد توازن السوائل في الجسم ويمنع انحباسها لغناه بمعدن البوتاسيوم، لذا يساهم في إعادة ضغط الدم لمستواه الطبيعي.

8- يليّن الجهاز الهضمي ويسهّل عملية الهضم لدى المرأة الحامل، والتي غالباً ما تصاب بالإمساك المزمن خلال فترة الحمل، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف النباتية قليلة السعرات الحرارية.

9- يحد شراب الشمر من المشكلات المؤقتة التي ترافق الأم الحامل كالغثيان والارتداد وعسر الهضم والغازات المعوية والنفخة، والحرقة وضيق التنفس الناتج عن زيادة حجم الجنين.

10- نبات الشمّر يعزز الرغبة الجنسية للمرأة بشكلٍ عام ويحسن العلاقة العاطفية مع الزوج لاحتوائه على مركبات كيميائية تزيد الدافع الجنسي وتحفز من نشاط الهرمون الأنثوي" الأستروجين".

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