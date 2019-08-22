فوائد الشمس للبشرة والجسم

يوصي الأطباء بالتعرض اليومي والمباشر لأشعة الشمس وذلك في ساعات الصّباح الباكر أي قبل ساعات الذروة التي تمتد ما بين الساعة الثمنة والنصف صباحاً حتى الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من العناصر الطبيعية والمعدنية والفيتامينات المغذية التي يحتاجها الجسم والتي تتركز في أشعة الشمس.

تعتبر أشعة الشمس سلاحاً ذا حدين، لذلك يجب الحرص على التعرض لها في الأوقات المناسبة ولفترة مناسبة لتفادي النتائج العكسية والمضاعفات الخطيرة المرافقة للتعرض المباشر لها لفترات طويلة.

ومن أهم فوائد الشمس للبشرة:

1- تمد البشرة بحاجتها من فيتامين د الذي يُسمى أيضاً بفيتامين أشعة الشمس، علماً أنه الفيتامين المسؤول بشكل مباشر عن تجديد الخلايا والأنسجة للجلد، مما يجعله أساساً لنضارة البشرة وشبابها.

2- تعتبر مصدراً أساسياً للضوء مما يجعلها أساساً لمقاومة الأمراض الجلدية المختلفة على رأسها مرض الصدفية والأكزيما.

3- يُحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة وذلك تفادياً للأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية، والتي تتمثل في اسمرار البشرة وتصبغ الجلد وظهور الكلف والنمش وكذلك الإصابة بسرطان الجلد، وينصح بوضع الكريمات الطبية المخصصة للوقاية من هذه الأشعة، كما وتتسبب في ظهور علامات تقدم سن البشرة والشيخوخة بما فيها التجاعيد والخطوط الرفيعة وغيرها.

أما فوائد الشمس للجسم:

1- تقلّل إلى حد كبير من هرمون الكورتيزول أو هرمون الإجهاد، والذي يعتبر أحد المسببات الرئيسية للسمنة والزيادة في الوزن، كونه يتسبب في فتح الشهية وزيادة الإقبال على تناول الطعام.

2- إنّ التعرض لها من شأنها أنّ تحسن من الحالة المزاجية، وتقي من الاكتئاب والحزن، وذلك بفضل الضوء الطبيعي الذي ينبعث منها، وهذا ما يفسر تعرض العديد من الأشخاص لبعض الاضطرابات الموسمية أو ما يسمى باكتئاب الخريف والشتاء، نظراً لقلة التعرض للأشعة الشمس.

3- تُساعد على ضبط وتنظيم معدل ضغط الدم، وتقي من حالات ارتفاعه، وذلك من خلال منح الجسم حاجته من فيتامين د المنظم للضغط. تُساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، مما يجعلها أساساً للحفاظ على صحة مرضى السكري بأنواعه المختلفة، وذلك من خلال تحفيز إفراز الإنسولين في الجسم.

4- إنّ التعرض اليومي لهذه الأشعة وبمعدل لا يقل عن عشر دقائق من شأنه أن يقلّل من احتمالية التعرض لمشاكل الشعر المختلفة وخاصة مشكلة التساقط.

5- تُساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتقلل من مشاعر التعب والكسل، كما وتُساعد على تقوية العظام من خلال تحفيز امتصاص الجسم للكالسيوم، كما وتمنح الجسم شعوراً بالدفء والراحة.

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