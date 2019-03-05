فوائد الشوفان باللبن

الشوفان باللبن يفيد في التخلص من الوزن الزائد

يعتبر الشوفان أحد أنواع الحبوب التي تُستعمل في تغذية الإنسان، كما تعتبر منتوجاته من أكثر الأطعمة الصحيّة غنى بالفيتامينات، والألياف، والمعادن المختلفة، ويُستخدم الشوفان في صناعة غذاء الأطفال نظراً لقيمته الغذائية العالية فهو يُعزّز من مناعة الجسم، ويعالج الكثير من المشاكل الصحية.

وفيما يلي توضيح لفوائد الشوفان باللبن:

1- ينشّط الدورة الدموية في الجسم ويُعزّز الجهاز الدوري.

2- يُقلل من نسبة الكولسترول الضارّ في الدم مما يقي الإصابة بتصلّب الشرايين، وبالجلطات الدموية.

3- يقوّي عضلة القلب ويحميها من الأمراض المختلفة.

4- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي كالوقاية من الإمساك وتسهيل عملية الهضم، وتقليل نسبة الإصابة بسرطان الأمعاء لاحتوائه على الألياف.

5- يعمل على تهدئة الأعصاب ويحميها من الإصابة بالأمراض، كما يعالج الاكتئاب والحالة المزاجية السيئة.

6- يفيد في التخلص من الوزن الزائد، كونه يُعطي احساساً بالشبع، ولاحتوائه على نسبة قليلة من السكريات والكربوهيدرات، بالإضافة إلى أنه يُقلل من نسبة الكولسترول والدهون المشبعة.

7- يُغذّي الشعر ويمدّه بالعناصر الغذائية اللازمة لنموّه بشكلٍ صحيّ، كما يقضي على القشرة لقدرته على قتل الفطريات والالتهابات الجلدية ويكون من خلال خلطه مع زيت اللوز، والحليب ووضعه على الشعر مدّة ثلاثين دقيقة.

8- يمنح البشرة الرطوبة والنعومة الطبيعيّة، كما يقضي على الحبوب والرؤوس السوداء من خلال خلطه مع مطحون قشر البرتقال، وزيت العصفر، ولبن الزبادي، ومن ثمّ وضع العجينة الناتجة على البشرة مدّة نصف ساعة تقريباً، ويُستخدم الشوفان أيضاً في تقشير البشرة وتخليصها من الخلايا الجلدية الميّتة عن طريق خلطه مع العسل، والخلّ، ووضع المزيج على الوجه عشر دقائق قبل غسله بالماء.

9- يعتبر غذاءً صحياً للأطفال الرضع لأنّه غنيّ بالكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والأملاح المعدنية، وتعتبر طريقة تناوله مع اللبن من أفضل الطرق للاستفادة منه بشكلٍ أفضل.

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