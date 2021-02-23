فوائد الشوفان مع الحليب متعددة وكثيرة، يُعد الشوفان بالحليب كعنصر رئيسي في العديد من الأطباق الغذائية والمشروبات الصحية اللذيذة، فضلاً عن صنع العديد من الحلويات وغيرها.

كل ما تريد معرفته عن الشوفان

احتواء الشوفان سواء بشكل منفصل أو من خلال خلطهما سوياً، وذلك بفضل التركيبة الطبيعية لكلّ منهما، من حيث الغنى في العناصر الطبيعيّة والمعدنية والفيتامينات، ممّا يدفع العديد من الأشخاص لمزج هذين المركبين مع بعضهما البعض للحصول على أفضل تغذية صحيّة ممكنة.

تناول الشوفان بالحليب يحسن من مستويات الكوليسترول، وينظم مستويات سكر الدم، وتناول الشوفان بالحليب يساعد في تنظيم الوزن، غني بالأملاح والفيتامينات، بالإضافة إلى أن تناول الشوفان بالحليب يمنع الإمساك.

الشوفان مع الحليب مزيج من أفضل الوصفات الطبيعيّة المستخدمة على نطاق واسع في مجال التنحيف أو التخلّص من السمنة والحصول على وزن وقوام مثالي، حيث إنّ لتلك الوصفة فعالية عالية جداً في إذابة الشحوم والدهون المتراكمة في الجسم خلال وقت قياسي، وذلك بخلط ما لا يقلّ عن كوب واحد من الحليب منزوع الدسم مع ملعقتين من العسل الأبيض، وثلاث حبات من التمر، ورشّة واحدة من القرفة، مع نصف كوب من الشوفان المطحون، ورشّة صغيرة من الملح، علماً أنّ هذه الوصفة كفيلة بإنقاص الوزن بحدود 8 كيلوجرامًا خلال عشرين يوماً فقط، ويوصى بممارسة التمارين الرياضيّة وعلى رأسها المشي بشكل يوميّ ولمدّة لا تقلّ عن نصف ساعة للحصول على أفضل النتائج.

يحتوي الشوفان مع الحليب على نسبة عالية جداً من العناصر المعدنية على رأسها الكالسيوم، والذي يعدّ أساساً للحفاظ على صحّة العظام، وقوّة العضلات، والمفاصل، والعمود الفقري، حيث يقي من كافة الأمراض المتعلقة بها، كهشاشة العظام، والروماتيزم، وتكسّر الأسنان، والأظافر، وضعف كثافة الشعر.

من فوائد الشوفان مع الحليب يخفض الشوفان مع الحليب من معدل الكولسترول في الدم، مما يسهل من وصول الأكسجين إلى الخلايا، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على صحةّ القلب، حيث يقي من أمراض الأوعية الدموية، والشرايين، والجلطات، والسكتات القلبية والدماغية وغيرها.

من فوائد الشوفان مع الحليب يعالج مشكلات البشرة المختلفة، وعلى رأسها شحوب الوجه والهالات السوداء تحت العيون، ويمنح الجلد نضارة طبيعية ومظهراً مشرقاً.

من فوائد الشوفان مع الحليب تنظيم مستويات سكر الدم؛ إذ أنه يحسن من ردة فعل الجسم تجاه الإنسولين بسبب محتواه من البيتا-غلوكان، ويمكن الحصول على هذه الفائدة من خلال تناول الشوفان بالحليب دون إضافة السكر.

من فوائد الشوفان مع الحليب يحسن من مستويات الكوليسترول، يحتوي الشوفان على نوع من الألياف يسمى بالبيتا-غلوكان التي من شأنها أن تحسن من مستويات الكوليسترول، من خلال إنزال مستوى الكوليسترول السيء LDL.

كيفية تحضير الشوفان بالحليب

مقادير الشوفان بالحليب:

كوب من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ملح رشّة صغيرة.

نصف كوب من الشوفان.

4 حبات من التمر.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة تحضير الشوفان بالحليب:

أولاً قومي بخلط الحليب منزوع الدسم مع الملح والقرفة.

ثم ضعيها في طبق متوسط الحجم على النار.

ثم اتركيه حتى يغلي، ثمّ نضيف إليه الشوفان لمدة خمس دقائق.

ونغطي الطبق، ثمّ نتركه قليلاً لمدة خمس دقائق.

نَصبّ خليط الشوفان في صحن، ونزينيه بالتمر المقطّع، ونرشّ عليه بعض العسل وصحتين وعافية.

طرق مختلفة لتناول فطور الشوفان بالحليب

١- شوفان وزبادي

٢- الشوفان والحليب مع المكسرات

٣- الشوفان والقرفة

٤- الشوفان مع الفواكه الجافة

٥- الشوفان مع الفراولة أو التفاح

٦- الشوفان وبذور الشيا

قد يعجبك أيضاً:

تعرفي على فوائد شوربة الشوفان للرجيم

فوائد الشوفان للشعر

طريقة إعداد شوربة الشوفان المفيدة للأطفال

لماذا يجب أن نأكل الشوفان على الفطور؟