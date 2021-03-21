فوائد الصبار للبشرة والشعر عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى.
فوائد الصبار للبشرة والشعر
- من فوائد الصبار للبشرة أنه يساعد على جعل البشرة أكثر طراوةً، كما أنه يساعد على تجديد الخلايا التالفة والميتة من خلال تنظيف البشرة بعمقٍ، فهو يحتوي على أحماضٍ أمينيّة عديدة، من أهمها الجلوتامين، الأمر الذي جعل الصبار يدخل في صناعة مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة والشعر.
- من فوائد الصبار للبشرة يعالج الصبار بعض الالتهابات ولسعات الحشرات بفاعليّةٍ كبيرة بسبب احتوائه على مواد مضادة للالتهابات الناتجة عن لدغات الحشرات، والحكة، والاحمرار، والطّفح الجلدي، والحساسيّة.
- من فوائد الصبار للبشرة يرطّب البشرة بفاعليّةٍ كبيرة، فهو يحتوي على نسبة رطوبةٍ عاليةٍ؛ حيث إنّ الماء يشكّل نسبةً كبيرةً من تركيبته، بالتالي يُنصح به بشدّة لأصحاب البشرة الجافة على وجه الخصوص.
- يكافح زيت الصبار الشيخوخة وعلامات تقدّم السن، كالتجاعيد والخطوط الدقيقة؛ فهو يحتوي على الفيتامينات E، وK التي تساعد على تليين البشرة، بالإضافة إلى احتوائه على المرطّبات والأحماض الأمينية؛ الأمر الذي يجعل الصبار مكافحاً جيّداً للشيخوخة.
- يساعد زيت الصبار على التخفيف من الهالات السوداء تحت العينين، الناتجة عن نقص النوم، أو الجفاف، أو الإجهاد، فهو يحتوي على الأحماض الدهنية المغذية التي تمنح البشرة إشراقاً، وبالتالي تخلصها من هذه الهالات.
- زيت الصبار يساعد على إصلاح الجلد التالف، والتخلص من الندوب، وآثار الجروح، وغيرها من عيوب البشرة التي تشكّلت لأسبابٍ مختلفةٍ، فهو يحتوي على نسبٍ جيدةٍ من مركبات الفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة.
- يعمل الصبار على التقليل من تساقط الشعر وبالتالي ترققه، الأمر الذي يساعد في زيادة كثافته.
- الصبار له خصائص مضادة للالتهاب والفطريات لانها تعمل على تغذية الشعر وفروة الرأس ومحاربة قشرة الرأس.
- الصبار غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي تغذي بصيلات الشعر وتعزز من نموه.
- من فوائد الصبار للشعر يساعد على ترطيب الشعر، حيث تعمل المغذيات الموجودة في الصبار على ضمان ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.
- الصبار لإصلاح الضرر في فروة الرأس بسبب الإنزيمات التي يحتويها الأمر الذي يعزز من صحة بصيلات الشعر ونموه.
- من فوائد الصبار للشعر يحث بصيلات الشعر على النمو وبالأخص تلك التي دخلت في مرحلة من السبات.
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