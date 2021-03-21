فوائد الصبار للبشرة والشعر عديدة، فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى.

فوائد الصبار للبشرة والشعر

من فوائد الصبار للبشرة أنه يساعد على جعل البشرة أكثر طراوةً، كما أنه يساعد على تجديد الخلايا التالفة والميتة من خلال تنظيف البشرة بعمقٍ، فهو يحتوي على أحماضٍ أمينيّة عديدة، من أهمها الجلوتامين، الأمر الذي جعل الصبار يدخل في صناعة مستحضرات التجميل، والعناية بالبشرة والشعر.

من فوائد الصبار للبشرة يعالج الصبار بعض الالتهابات ولسعات الحشرات بفاعليّةٍ كبيرة بسبب احتوائه على مواد مضادة للالتهابات الناتجة عن لدغات الحشرات، والحكة، والاحمرار، والطّفح الجلدي، والحساسيّة.