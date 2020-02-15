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فوائد الصبّار الصحية والجمالية.. أهمها علاج حب الشباب

منشور 15 شباط / فبراير 2020 - 07:30
يقلل من ارتفاع الكولسترول في الدم
يقلل من ارتفاع الكولسترول في الدم

تحتوي ثمار وسيقان الصبّار على سكّر الجلوكوز، وسكّر الفركتوز، وحامض الأسكوربيك، وزيت دهنيّ، ومادّة صمغيّة تُسمّى التراجاكانث، وأكسلات الكالسيوم، وتانينات، وموادّ مُلوّنة، وخميرة تعمل على تخمُّر الثّمار.

يعتبر الصبار دواء طبيعي للسرطان والكولسترول والسكري والإلتهابات، إليك المزيد من فوائده العجيبة:

1- يوقف نمو أورام السرطان.

2- يقلل من ارتفاع الكولسترول في الدم.

3- يعزز الأكسجين في الدم.

4- يخفف من الإلتهابات ويهدئ آلام إلتهاب المفاصل .

5- يحمي الجسم من الأكسدة.

6- يمنع حصى الكلى.

7- يعالج القرحة وداء كرون وإضطرابات الجهاز الهضمي.

8- يسرع في شفاء الحروق الجسدية.

9- يوقف سرطان القولون ويشفي الأمعاء.

10- يوقف الإمساك.

11- يساعد في إستقرار نسبة السكر في الدم كما يقلل من الدهون الثلاثية عند مرضى السكري.

12- يمنع ويعالج إلتهاب المبيضات.

13- يحمي الكلى من الأمراض.

14- يعزز أداء القلب والأوعية الدموية.

15- يساعد في الشفاء من الأمراض و المجهود البدني.

 

فوائد الصبار لحبّ الشباب

- يخفّف الشعور بالحكّة الناتجة عن حبّ الشباب، وذلك لاحتوائه على لاكتات المغنيسيوم.

- يقاوم ظهور حب الشباب.

- يجدد الجلد مما يقلّل من ظهور ندبات حب الشباب.

 

وصفات طبيعية لعلاج حب الشباب

- اغسل وجهك بعصير النعناع الطازج كل مساء لتتخلص من البثور وحب الشباب ومشاكل البشرة الأخرى.

- اهرس فصّين من الثوم وامسح وجهك بهما يومياً.

- اطحن قشور البرتقال، ثمّ أضف لها قليلاً من الماء وضعها على وجهك يومياً.

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