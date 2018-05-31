تعرف على فوائد الصوم للمعدة

يسرّع الصوم عملية طرد السموم

تتعرض المعدة بكثرة للآلام بسبب ما يدخل عليها من أنواع الأطعمة والأشربة، وعلى الرغم من أنّ البعض يعتقد أنّ الصوم يصيب المعدة بالألم إلا أنّ ذلك الاعتقاد غير صحيح؛ لأنّ ما يسبب للمعدة الألم هو تغير في موعد تناول الطعام وليس الصوم بحد ذاته، بحيث تكون المعدة تعودت على وقت معين لاستقبال الطعام والتغير في الموعد قد يسبب ألماً بسيطاً فيها، لكن الصوم له عدّه فوائد تعود عليها وهي:

1- يقلل إفراز العصارة الصفراء في المعدة أثناء الصوم، حيث تُفرز هذه المادة في حال وجود طعام وفي الصوم لا يوجد طعام مما يجعل المعدة تستريح وتستعيد عملها ونشاطها من جديد. يحسن الصوم الجدار المخاطي للمعدة ويساعد على شفائه؛ وذلك بسبب التغيرات البيولوجية والهرمونية التي تحدث أثناء الصوم.

2- ينشط الدورة الدموية في الجسم بسبب قلة السوائل التي تدخل على الجسم.

3- يقلل الإصابة بالحموضة التي تسببها بعض الأكلات والمشروبات، فيعد الصيام الحل الأمثل للتخفيف منها وبالتالي حماية المعدة من الإصابة بالتقرحات.

4- يريح الصوم المعدة فسيولوجياً، حيث تتخلص المعدة من السموم المتراكمة فيها مما يساعدها على أن تعمل بفعالية أكبر.

5- يعالج الصوم اضطرابات المعدة بشكل ناجح، وأيضاً يسهل عملية الإخراج فيوازن بين عملية الإمساك والإسهال.

6- يسرّع الصوم عملية طرد السموم وليس كما هو متعارف أنّ الإنسان لا يخرج إلا إذ أكل، حيث إنّ السموم توجد داخل الأمعاء الغليظة، ولا يوجد علاقة بين تناول الطعام أم لا في الإخراج.

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