فوائد العسل مع الثّوم، خليط عجيب لصحة ممتازة!

من فوائد العسل والثوم تخفيض كوليسترول الدّم

هل يعتبر العسل مع الثّوم آمنا؟ هل يمثل العسل والثّوم خليط غني بالفوائد الصحيّة للجسم؟

يعتبر تناول العسل والثّوم بكميّات عادية آمناً عند غالبيّة الأشخاص، ولكن يمكن أن يُسبّب تناول كميّات كبيرة من الثّوم بعض الأعراض الجانبية في الجهاز الهضمي، كما يجب أخذ الحيطة والحذر عند استعمال الثّوم بكميّات علاجيّة عند من يتناولون أدوية أو مُكمّلات غذائيّة تمنع تخثّر الدم أو تخفض الضّغط والكوليسترول، حيث يمكن أن يرتفع تأثير هذه الأدوية لدرجات كبيرة بسبب تأثير الثّوم المشابه كما يجب تجنّب هذه الخلطة بكميّات علاجيّة في حالات الحمل والرّضاعة.

و تتعدّد فوائد العسل والثّوم، وفي هذا المقال نقدم لكم بعض من هذه الفوائد:

1- من فوائد العسل والثوم تخفيض كوليسترول الدّم بتأثير مشترك من الثّوم والعسل.

2- من فوائد الثوم والعسل أيضاً تخفيض ضغط الدم.

3- يمكن استعمال مزيج من العسل ومستخلص الثّوم طويل العمر في علاج الجروح.

4- مكافحة العدوى والفيروسات، والفطريّات.

5- مقاومة السّرطان.

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6- الثوم والعسل يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشّرايين بتأثير كل من العسل.

7- يمكن أن يكون للثّوم دور في محاربة الزّكام.

8- النّشاط المضاد للأكسدة.

9- من فوائد الثوم والعسل تخفيض مستوى سكر الدّم عند المصابين بالسكّري، وخفض الكوليسترول والدّهون الثلاثيّة.

10- يساعد العسل في تحسين وزن الجسم في الأطفال المصابين بسوء التّغذية.

11- يمكن أن يكون للعسل دور في تحسين حالات الرّبو والكحة.

12- يساعد العسل في علاج الدّوخة، والإرهاق، وآلام الصّدر.

والجدير بالذكر، أن الثّوم يعتبر أحد أقدم النباتات التي عرفتها البشرية على مرّ العصور، واستخدمتها الحضارات المختلفة كالعرب والهنود والصّينيين كنبات طبيّ، ويتميّز الثّوم برائحته النّفاذة المُزعجة، ولذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - من دخول المسجد بعد أكلها.

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