فوائد مذهلة للعصائر الخضراء

من الضروري تحضير العصير الأخضر في المنزل وعدم شرائه من الخارج

العصير من المشروبات الصحية والمفيدة للجسم طوال أيام السنة، خصوصاً ذاك الذي يحضر من الفواكه أو الخضراوات. هذه الفوائد تدفع الراغبين في الحفاظ على جسمٍ مثالي إلى التخلص من السموم في الجسم عبر الـ (detox) بناءً أحياناً إلى نصيحة اختصاصية تغذية أو بإرادة فردية. هل للتخلص من السموم في الجسم عبر شرب العصائر انعكاسات إيجابية على الصحة؟ أم إنَّ هكذا خطوة قد تضر بصحة الجسم؟

تجيب اختصاصية التغذية نتالي دجابريان أنَّ "التخلص من السموم عبر شرب العصائر وفقاً لداراسات وأبحاث أجرتها جامعة هارفرد وmayoclinic برزت كنزعة لدى الناس وميل تجاري حيث تأثر البعض باتباع المشاهير له غير مدركين أن هؤلاء يمضون ساعات في صالات الرياضة وينتبهون إلى نوعية الأطعمة، فيظنون بالتالي أنَّ اللجوء إلى التخلص من السموم عبر شرب العصائر سيؤدي إلى خسارتهم الوزن والحصول على نتيجة مماثلة".

وتضيف: "غالباً ما تمتدُّ مهلة التخلص من السموم بين 7 أيام و10 أيام، حيث تقتصر هذه المدة على شرب عصائر الخضار والفواكه لتفرغة المصران وإزالة النفخة، ذلك يحصل حقاً جراء عدم تناول السكريات والمواد المصنعة التي تؤثر في صحة الجسم، وليس فقط بسبب الـ detox الذي يساهم في وزيادة الماء في الجسم. ولا يعلم البعض أنَّ الكبد يتخلص من السموم الموجودة في الجسم وليس بحاجة إلى مؤثرات خارجية. ويؤدي التخلص من السموم عبر شرب العصائر إلى عدم حصول الجسم على سعرات حرارية ملائمة ويفقد أيضاً المعدة الضرورية، ويخزن الماء ما يؤدي تباعاً إلى زيادة في الوزن، بمجرد التوقف عن الـ detox. ومن العوارض السلبية التي تطال الجسم أيضاً السرعة في نبضات القلب، وارتفاع نسبة الأسيد في الجسم خصوصاً لمن يشرب عصائر الحامض في الصباح، كما تتغير نسبة البكتيريا الجيدة الموجودة في الجهاز الهضمي ويبرز انتفاخ في المصران، وإذا لم يتنبه الشخص إلى صحته فقد يدخل في غيبوبة".

30 دقيقة لشرب العصير

"شرب العصير مفيد وصحي للجسم وننصح الناس دوماً به، ولكن من الضروري تحضيره في المنزل وعدم شرائه من الخارج حتى لو قيل لنا إنه صحي وخالٍ من أي مواد سكرية. لذلك من الجيد عدم تقشير الخضار والفواكه إذ تخسر الألياف وتصبح شبيهة بالمشروبات الغازية نظراً لاحتوائها بعد التقشير على السكر والمياه فقط"، وفق دجابريان. "الفواكه والخضار غنية بالفيتامينات مثل الحديد والبوتاسيوم والماغنيزيوم والمعادن (A,D,E k,) ويمكن تناولها ضمن وجبة الفطور، أو كوجبات خفيفة. فالكيوي مفيد مثلاً إذ إنه مضاد للأكسدة، ومفيد للدم، ويحمي تضرر الحمض النووي ويخفض الالتهابات. ومن الصحي أن يتم شرب العصير خلال 30 دقيقة وليس دقيقة واحدة للشعور بالشبع ويمكن إضافة خلط الأفوكادو أو حليب أو بذر الكتان أو الجوز واللوز كل حسب رغبته".

سلبيات التخلص من السموم عبر العصائر

لا تنصح دجابريان باعتماد التخلص من السموم عبر العصائر إذ إنَّ "هذا النظام يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم، حيث يشرب الأشخاص كميات كبيرة من المياه فتزداد نسبة السكر ويرتفع الأنسولين في الدم مما يؤدي إلى الشعور بالجوع. كذلك، تلفت إلى أنَّ الفواكه الأسيدية التي تُخلط لتحضير العصير قد يصبح طعمها مراً وتُتلف ليتحول لونها إلى أسود ما يؤدي أحياناً إلى تضرر الأسنان. وعلى الرغم من تشديدها على ضرورة تناول الفواكه والخضار نظراً لأهميتها إلى أنها تحذر من يعاني مرض السكري والكلى بوجوب تفادي الـ detox.

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